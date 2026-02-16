A repülőtérről vitték bíróságra Molnár Gusztávot a rendőrök

elfogatóparancs;Molnár Gusztáv;

2026-02-16 17:04:00 CET

Valóra vált a félelme, ám később szabadon távozhatott.

A ferihegyi repülőtérről kísérték a Gödöllői Járásbíróságra Molnár Gusztávot a rendőrök – tájékoztatott hétfőn a Budapest Környéki Törvényszék.

A közlemény név szerint nem nevezi meg, de egyértelműen a színészről van szó, aki ellen korábban kiskorú veszélyeztetése miattadtak ki elfogatóparancsot.Korábban azt mondta, éppen Cipruson van és attól is tartott, hogy rendőrök várják majd a repülőtéren.

Félelme beigazolódott, ugyanis landolás után már várták az egyenruhások. Az ügyben eljáró bíró meghallgatta a férfit, aki a bíróságnak megadta lakcímét, telefonszámát és minden egyéb elérhetőségét. Mindezek után a bíróság a vele szembeni elfogatóparancsot visszavonta, megidézte a vádlottat az ellene indult eljárásban megtartásra kerülő előkészítő ülésre, a Gödöllői Járásbíróságra, 2026. március 30-ra.

A bírósági meghallgatást követően Molnár Gusztáv szabadon távozhatott.