Hárman vették át Semjén Zsolttól a Nemzet Művésze díjat

Fekete György nagyot ment a méltatásban: a díjat kiérdemelt alkotók az elmúlt évtizedekben képességeik kivirágoztatásával egyfolytában bizonyították a nemzet iránti hűségüket. A címmel kitüntetett alkotók küldöttek, akik nem tekintik véletlennek az életüket, hanem úgy gondolnak képességeikre, tehetségükre, mint amelyet meg kell termékenyíteni, műalkotásokban visszaadni a Teremtőnek - mondta a leköszönő elnök, hogy még mély nyomokat hagyhasson az utókorban.