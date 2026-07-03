A Magyar Művészeti Akadémia és irodalmi Nobel-díjas író egyaránt a megosztottságot kárhoztatja.
Két Kossuth-díjas író, Bodor Ádám és Czakó Gábor a Nemzet Művésze lett. Vashegyi György Pilinszky Jánosra hivatkozott beszédében, Kásler Miklós Tormay Cécile-re.
Fekete György nagyot ment a méltatásban: a díjat kiérdemelt alkotók az elmúlt évtizedekben képességeik kivirágoztatásával egyfolytában bizonyították a nemzet iránti hűségüket. A címmel kitüntetett alkotók küldöttek, akik nem tekintik véletlennek az életüket, hanem úgy gondolnak képességeikre, tehetségükre, mint amelyet meg kell termékenyíteni, műalkotásokban visszaadni a Teremtőnek - mondta a leköszönő elnök, hogy még mély nyomokat hagyhasson az utókorban.
Nem vette tárgysorozatba kedden az országgyűlés kulturális bizottsága a Nemzet Művésze díj posztumusz adományozásáról szóló indítványt.
Tovább erősödött tavaly a Fekete György vezette Magyar Művészeti Akadémia: megkapták a Pesti Vigadót a volt MÚOSZ székházat és ők osztják a Nemzet Művésze elismerést is. L. Simon László új tárcájánál, a Miniszterelnökségnél összegereblyézte a kulturális államtitkársága alatt szétvert örökségvédelmet, és látványos projekteket ígér.
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) bázisán jön létre az új elismerés, az életjáradékot adó Nemzet Művésze Díj. A díjat a 65. életévüket betöltött - táncművészek esetében 50. évüket betöltött - Kossuth-díjas művészek kapják meg, egyidejűleg legfeljebb 70, a különböző művészeti ágak - köztük a színházművészet, irodalom, zeneművészet, táncművészet, képzőművészet, iparművészet, népművészet - területén jelentős értéket létrehozó alkotónak adományozhatják.