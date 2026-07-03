Az MMA elnöke szomorú amiatt, hogy Krasznahorkai László szomorú, és nem fogadja el a Nemzet Művésze díjat

Krasznahorkai László;Magyar Művészeti Akadémia;Nemzet Művésze Díj;megosztottság;Krasznahorkai Nobel-díj 2025;

2026-07-03 18:53:00 CEST

A Magyar Művészeti Akadémia és irodalmi Nobel-díjas író egyaránt a megosztottságot kárhoztatja.

Folytatom válaszlevelének zárómondatát: annyira szomorú vagyok, hogy ezt kell olvasnom – válaszolta röviden Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke a szervezet honlapján közzétett nyílt levélben, Krasznahorkai László szintén nyílt levélben megfogalmazott gondolataira, amelyről a Népszava is beszámolt. Nobel-díjas írónk ugyanis a Facebookon hozta nyilvánosságra, hogy dühödt értetlenséggel fogadta, amikor az MMA elnöke megkérdezte tőle, hogy ha az MMA jelölné a Nemzet Művésze elismerésre, elfogadná-e. Majd hosszasan, névsorokat ismertetve mutatja meg a kulturális élet megosztottságát, az oldalakat, a táborokat és az elkülönülést. – „Amíg nem történik meg, hogy gyöngeségeinken felülemelkedve ez az áldatlan állapot megváltozik, nem vagyok képes elfogadni ezt a mindannyiunk számára megtisztelő címet. Annyira szomorú vagyok, hogy ezt kell mondanom!” – zárta sorait Krasznahorkai László.

Turi Attila is kifejti szomorúságának az okát. – Legféltettebb kincseink egyikét, az ön által is említett magyar kultúra rangját emeli, ha méltán elismert kiválóságaink, kulturális életünk legjobbjai együttműködnek, érdemi dialógust folytatnak vagy eltérő nézőpontjaikat közelítik. Ez nem egyszerűen személyes kérdés, hanem a magyar és az egyetemes kultúra iránt viselt felelősségből fakadó kötelesség. Az egymással szembeni kérlelhetetlen elutasítás hosszú évtizedek óta lassú méregként emészti fel közös jövőnket. Lankadatlan elszántsággal számolja fel az együttműködés lehetőségét és iktatja ki a mindenkor elengedhetetlen párbeszéd szerepét. Ez a gondolkodásmód biztos lépés az újabb kudarcokhoz és a „törzsi állapotok" fenntartásához vezető úton – fogalmazott.

Az MMA elnöke szerint mindez azt a képzetet hiteti el álságos módon, hogy problémáink mindenekelőtti és elsőszámú felelőse a „másik" oldal. – Az a „másik" oldal, amellyel – tetszik vagy sem – együtt alkotjuk a teljességet. Annál is inkább együtt, hiszen az Ön által tett felsorolásokban számos olyan alkotó neve is szerepel, akik tagjai vagy partnerei mindkét akadémiának. Szívből remélem, hogy lesz annyi bölcsesség mindannyiunkban, hogy a jövőt a kívánatos együttműködésekre és közös értékeinkre építjük. Ennek a közös nevezőnek az egyik legnemesebb formája a Nemzet Művésze díj is, amely követendő példaként mutatja meg, hogy a kiválasztási folyamatban a művészeti teljesítmény, a szellemi rang játszik meghatározó szerepet – hangsúlyozta.

Turi Attila, aki a gyöngeségeinken való felülemelkedésnek jelzésnek tartaná, a megtisztelő elismerés elfogadását. – Annak a jótékony jelzése nemzeti közösségünk számára, hogy nincs olyan ellentét, kifogás, akadály vagy dühödt értetlenség, amelyet ne lehetne a közjó érdekében leküzdeni. S akkor talán majd egy ilyen elnöki levél is azzal fejeződhet be: annyira örülök, hogy ezt olvashatom – áll az elnöki válaszban.