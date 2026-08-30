Jön a nemzeti keresztény alaptanterv

Az új Nemzeti alaptanterv (Nat) "sarokpontjai" között szerepel a nemzeti identitás megerősítése, valamint a hit- és erkölcstan hangsúlyosabb szerepe is - derült ki a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról szóló, lapunk által megismert munkaanyagból. Tehát Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter nem tévedett, amikor már tavaly novemberben arról beszélt: az oktatás egyik legfontosabb feladata az, hogy jó magyart és jó keresztényt neveljen a diákokból, így a kormány ennek a nevelési elvnek rendeli alá az új Nat-ot is.