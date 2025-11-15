A lista élére Gallai Gergely nemzetiségpolitikai szakértő kerül.
Mintegy 74 ezren szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, legtöbben közülük a roma és a német kisebbséghez tartoznak. Jelen állás szerint a pártok ennyi voksolót veszítenek majd a parlamenti választáson.
Esetükben az ország területe egy választókerületet alkot.
Lakatos Oszkár, az ORÖ egyik ellenzéki képviselője a Népszavának a keddi közgyűlés után azt mondta, hogy meggyőződésük szerint a Lungo Drom támogatói szabálytalanul választották meg Farkas Félixet a nemzetiségi lista vezetőjévé. A RomNet most azt írja, hogy miután a szervezet több képviselője a listáról hozott határozat visszavonását követeli, a jövő hétre rendkívüli közgyűlést hívnak össze. Azt szeretnék elérni, hogy társadalmi konszenzus alapján szülessen határozat arról, a következő négy évben ki képviselje a magyarországi cigányság érdekeit a törvényhozásban.
Csupán egyetlen szavazaton múlott, de végül az a Farkas Félix nyerte a közgyűlési csatát, akit a fideszes Farkas Flórián és a Lungo Drom favorizált. Így aztán ő vezetheti a roma nemzetiségi listát a parlamenti választáson.
Péntek 16 óráig dönthetnek a nemzetségi névjegyzékbe az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal felvett választópolgárok úgy, hogy nem nemzetiségük listájára, hanem pártlistára kívánnak szavazni vasárnap.
Újabb három nemzetiségi listát, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának, az Országos Ruszin Önkormányzatnak és a Szerb Országos Önkormányzat országos listáját vette nyilvántartásba csütörtök délutáni ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtökön közzétett adatai szerint eddig 1327-en jelezték, hogy nemzetiségi listára szavaznának az április 6-ai országgyűlési képviselő-választáson, közülük a legtöbben németnek vallották magukat.