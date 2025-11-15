Az ORÖ nemzetiségi listájának visszavonását követelik

Lakatos Oszkár, az ORÖ egyik ellenzéki képviselője a Népszavának a keddi közgyűlés után azt mondta, hogy meggyőződésük szerint a Lungo Drom támogatói szabálytalanul választották meg Farkas Félixet a nemzetiségi lista vezetőjévé. A RomNet most azt írja, hogy miután a szervezet több képviselője a listáról hozott határozat visszavonását követeli, a jövő hétre rendkívüli közgyűlést hívnak össze. Azt szeretnék elérni, hogy társadalmi konszenzus alapján szülessen határozat arról, a következő négy évben ki képviselje a magyarországi cigányság érdekeit a törvényhozásban.