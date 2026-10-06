Valóság vagy csak álom?

A honi sportéletet érthetően lázba hozta a hír, hogy a NOB új programja, az Agenda 2020 alapján a kisebb országok is jóval nagyobb eséllyel pályázhatnak a játékok megrendezésére. Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke már sikerre vezette a 2017. évi junior és a 2021. évi felnőtt budapesti úszóvilágbajnokság pályázatát. Őt kérdeztük a 2024-es olimpiarendezés esélyeiről.