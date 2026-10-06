A jelentkezés hivatalos határideje október 31., új kandidáló ugyanakkor nem várható.
Ma is többségben vannak azok, akik nem támogatnának egy esetleges magyar pályázatot, mert azt gondolják, csak a kormányközeli vállalkozók nyernének az ügyön – derült ki a lapunknak kutató Publicus Intézet felméréséből.
A kabinet a pályázat támogatásáért cserébe infrastrukturális projektek támogatását ígérheti a forrásoktól megvont, és ezért komoly anyagi gondokkal küzdő fővárosnak.
Minimum másfélszeresre emelkedő költségek és nem realizálódó bevételek jellemzik a nyári és téli játékok lebonyolítását.
A PricewaterhouseCoopers máris jól járt azzal, hogy Budapest 2024-ben nyári olimpiát és paralimpiát akar rendezni. A tanácsadó cég egyszer már kapott 480 millió forintot egy megvalósíthatósági tanulmányért, most viszont újabb 240 milliót könyvelhetett el.
A honi sportéletet érthetően lázba hozta a hír, hogy a NOB új programja, az Agenda 2020 alapján a kisebb országok is jóval nagyobb eséllyel pályázhatnak a játékok megrendezésére. Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke már sikerre vezette a 2017. évi junior és a 2021. évi felnőtt budapesti úszóvilágbajnokság pályázatát. Őt kérdeztük a 2024-es olimpiarendezés esélyeiről.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai egyhangúlag megszavazták azt a modernizációs programot, amely révén a jövőben a jelenleginél olcsóbban lehet nyári és téli olimpiát rendezni.