A gyermeknek is jár a szabadság

Abban valószínűleg minden gyerek egyetért, hogy az iskolából a legjobb a nyári szünet. Felnőttként a legszebb emlékeink abból a gondtalan időszakból vannak, amikor nincs elvárás, nincs időkényszer, nem aggaszt a számonkérés vagy az esetleges felsülés a többiek előtt. Nyári szünetben sokáig lehet aludni, és egész nap „azt csinál az ember gyereke, amit akar”. Teljesen olyan, mint a felnőtteknek a szabadságuk napjai. Ennek azonban vége lehet, miután a Köznevelési Államtitkárság állásfoglalása alapján egész évben biztosítani kell az óvodai ellátást azok számára, akik ezt igénylik. Miközben vannak családok, akik számára ez fontos segítség, nem mindenkinek érdemes mindig a „könnyebbik utat” választani.