A gyermekek védelméről szóló törvény alapján a települési önkormányzatoknak a nyári szünidő alatt is biztosítaniuk kell a napi egyszeri meleg főétkezést a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Akad viszont falu, ahol e segítségnyújtásban is szünetet tartanak.
Abban valószínűleg minden gyerek egyetért, hogy az iskolából a legjobb a nyári szünet. Felnőttként a legszebb emlékeink abból a gondtalan időszakból vannak, amikor nincs elvárás, nincs időkényszer, nem aggaszt a számonkérés vagy az esetleges felsülés a többiek előtt. Nyári szünetben sokáig lehet aludni, és egész nap „azt csinál az ember gyereke, amit akar”. Teljesen olyan, mint a felnőtteknek a szabadságuk napjai. Ennek azonban vége lehet, miután a Köznevelési Államtitkárság állásfoglalása alapján egész évben biztosítani kell az óvodai ellátást azok számára, akik ezt igénylik. Miközben vannak családok, akik számára ez fontos segítség, nem mindenkinek érdemes mindig a „könnyebbik utat” választani.
A nyári szünet egyszerűen csodálatos…. volt amikor még gyerekek voltunk és ránk vigyáztak és nem mi vigyáztunk másokra. Azaz jelen esetben a saját gyerekeinkre.
Drágák a táborok (145 ezer forint a DJ- és 135 ezer a fotóstábor), és ha nincs rá pénz, akkor már az is sokat javíthat egy általános iskolás diák napjain a nyári szünetben, ha a szülő otthonról dolgozhat. Vagy éppen fizetés nélküli szabadságra mehet, ami olcsóbb, mint a táborok sora volna. Rátelepedni a gyerekre mindenképpen szükségtelen: az unalom az új ötletek barátja.
A felügyelet mellett gyermekeik napi élelmezése is gondot jelent sok családnak a nyári szünidő alatt, számos óvoda mégis bezárja kapuit akár egy hónapra is. Az önkormányzatoknak kötelező biztosítani a gyerekek ellátását, de csak akkor, ha a szülő azt igényli. Erről a feltételről gyakran elfelejtik tájékoztatni az érintetteket.
Jövő héttől hivatalosan is beköszönt a nyári szünidő, így nemsokára dolgozni vágyó diákok tízezrei lepik el a munkaerő-piacot. A fiatalok számos munka- és iskolaszövetkezet közül választhatnak, amelyek segítségével szervezett keretek között végezhetik munkájukat. Hiába azonban a szervezettség, visszaélések így is előfordulhatnak.