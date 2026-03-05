Hétfőn Ománból is mentesítő járatot indítanak Budapestre

Pénteken az egyiptomi Sarm es-Sejkből, szombaton és vasárnap pedig két-két járattal a szaúd-arábiai Rijádból szállít majd haza magyarokat a honvédség gépe. A második mentesítő repülőgép már úton van a jordániai Ammánból a magyar fővárosba.