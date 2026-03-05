Pénteken az egyiptomi Sarm es-Sejkből, szombaton és vasárnap pedig két-két járattal a szaúd-arábiai Rijádból szállít majd haza magyarokat a honvédség gépe. A második mentesítő repülőgép már úton van a jordániai Ammánból a magyar fővárosba.
Kelet-Afrikában a legnagyobb a baj, turisták és helyi lakosok is a víz fogságába kerültek, másutt sárlavina pusztított. A hatóságok evakuálást rendeltek el a legkritikusabb helyeken.
Utódja a 65 éves Hajszán bin Tárik asz-Szaid kulturális miniszter
Mike Pompeo iráni szabotázsakciót sejt az Ománi-öbölben történt robbanások mögött. Pontosan egy hónappal ezelőtt a Hormuzi-szorosban történt hasonló incidens.
A marsi viszonyokat szimuláló expedíciót tartanak Dél-Omán egy távoli, sivatagos részén, hogy a kutatók azt vizsgálják, milyen technikai nehézségek várnak a Marsra érkező űrhajósokra és a robotfelderítőkre.
Első állomásán, Ománban ért földet a SolarImpulse 2 napelemes repülőgép, amely hétfőn indult el első világkörüli útjára, s összesen 35 ezer kilométernyi távolságot tesz meg.