Vonattal ütközött egy autó, késnek a vonatok

A fénysorompó tilos jelzése ellenére a sínekre hajtott egy személyautó, és összeütközött a Budapestről Vácra tartó személyvonattal Őrbottyánnál vasárnap reggel. Senki sem sérült meg, de a vonalon jelentősek a késések.