Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár felszólította a Vidnyánszky Attila vezette múzeumfenntartó alapítványt a halaszthatatlan lépésekre, köztük az igazgató kompetenciájának a vizsgálatára.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a színházakhoz hasonlóan több közgyűjteményből is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról, a dolgozók szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számolnak be.
Történelmi jelentőségű bűnnek érzi a Magyar Színházi Társaság elnöksége, ha az SZFE Alapítványa megkapná az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) ingatlanjait. Az OSZMI igazgatója szerint azonban senki nem tervez semmiféle akciót ezügyben.
Bár kormányhatározat született róla, úgy tűnik, mégsem költözik vidékre a nagy múltú múzeum. Közben az intézmény igazgatója az év végén nyugdíjba ment.
Korábban csak a Magyar Természettudományi Múzeumról szóltak a hírek, most új információk derültek ki egy kormányhatározatból.
Augusztus 10-ig látható a Zsámbéki Színházi Bázison az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által rendezett Színészkatonák, fogolyprimadonnák című kiállítás, amely az első világháború alatt működő frontszínházakat, illetve a magyar nyelvű szibériai hadifogolyszínházakat mutatja be. A tizenkét molinóból álló tárlat később a Bajor Gizi Színészmúzeumban, Dunaújvárosban és Miskolcon is látható lesz.
Márk Tivadar élményszámba ment. Elképesztő, mit tudott mesélni azokról a művészekről, főleg énekesekről, balett táncosokról, de színészekről is, akiknek jelmezeket tervezett meglehetősen hosszú élete során, hiszen 1908-ban született, és 2003-ban halt meg.