Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el a Tisza-kormány több múzeumban és az Országos Széchényi Könyvtárban

„Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendeltem el az MNM KK Országos Széchényi Könyvtárban, az MNM KK Iparművészeti Múzeumban, az MNM KK Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben” – jelentette be Tarr Zoltán pénteken a Facebook-oldalán.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejegyzésében arról ír, hogy a színházakhoz hasonlóan több közgyűjteményből is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról, a dolgozók szakszerűtlenségről és hatalmi visszaélésekről számolnak be.
Tarr Zoltán bírálta a korábbi kormányt, amely szerinte „a kultúra minden területén káoszt hagyott maga után”, a minisztérium létrejötte óta folyamatosan érzékelik a leköszönt rendszer káros hatásait a magyar nemzet közkincsére, közös kultúránkra. A miniszter hangsúlyozta, hogy a rendszerváltással a magyar kultúrában is új korszak kezdődött és a tárca a meghallgatásra, valamint a párbeszédre törekszik. A vizsgálat részeként arra kérte az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz.
„A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nemcsak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Ezért a vonatkozó kérdéseket a mai napon elküldtem az érintett főigazgatóknak, várjuk válaszaikat” – zárta posztját Tarr Zoltán.
A miniszter május közepén azt ígérte, hogy a Tisza-kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszüntetik az erőszakos központosítást.Tarr Zoltán: Nem fogunk politikai ideológiával beleszólni abba, hogyan kell a kultúrának működnie