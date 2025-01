Több lett a nyugdíjas pedagógus, a kezdők közül sokan már a minősítő vizsga körül sokan elhagyják a pályát

A mostani, 2024/2025-ös tanév kezdetekor, vagyis tavaly szeptember 1-je és október 1-je között összesen 2083 gyakornok státuszú pályakezdő pedagógus kezdett dolgozni a köznevelési intézményekben – tudtuk meg az Oktatási Hivataltól (OH). Megkeresésünkre az OH ugyanakkor arra is rámutatott, ez még nem végleges adat, a tanév folyamán még változhat a végleges létszám. A nyugdíjasként visszafoglalkoztatott pedagógusok száma egy év alatt 909 fővel nőtt.