Az MSZP „csinálja meg” a Párbeszéd frakcióját - Fotók

Egy szocialista képviselő átültetésével oldja meg az MSZP, hogy a Párbeszédnek is legyen frakciója – a két képviselőcsoportot egy úgynevezett koordinációs irányító testületet hangolja össze. Ezt érdemi többséggel szavazta meg az MSZP választmánya, amelyik egyben arról is döntött, hogy június közepén lesz a tisztújító kongresszus. Az ülésen Tóth Bertalan – egy kvázi pártépítési javaslattal – meg is kezdte elnöki kampányát. A fő képre kattintva galéria nyílik! Fotók: Molnár Ádám.