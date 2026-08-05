Kettészakadhat Berlusconi pártja

Sorsdöntő nap előtt áll Silvio Berlusconi pártja. Nemcsak azért, mert a Szabadság Népe (PdL) a pártgyűlésen visszakapja régi nevét, így újra „Forza Italiaként” szurkolhatnak neki hívei, hanem eldőlhet, kettészakad-e a jobboldali politikai erő. Bár a tanácskozást eredetileg december elején tartották volna meg, a médiacézár három héttel előrehozatta, mert a szenátus november 27-én szavaz a felsőházból való kizárásáról. Berlusconi nyilvánvalóan nyomás alá akarja helyezni a testületet azzal, hogy a Forza Italia teljhatalmú ura lesz. Papíron ugyanis a PdL első titkára nem ő, hanem Angelino Alfano, akit sokáig lehetséges utódának tartott.