Ehhez a volt kormánypárt szakadására lenne szükség, és nem egy új választásra.
Elégedetlen fideszes politikusok és polgármesterek már több olyan összejövetelt is tartottak, ahol téma volt egy új párt megalapítása – értesültünk párton belüli forrásokból. A renegátok egyelőre kivárnak.
A Szófiában megalakult új kormány egyetlen feladata, hogy levezényelje az október végi előrehozott választást. 2020 óta ez lesz a hetedik voksolás az országban.
Gyöngyösi Márton nyílt levélben adott ultimátumot Jakab Péternek, aki kevéssel később közölte: elhagyja a pártot. Parlamenti mandátumát azonban függetlenként megtartja.
A Jobbik közeledne az LMP-hez, ezt viszont már nem vette be a volt alelnök gyomra: levélben tiltakozott a tervek ellen, és átvenné a párt vezetését is.
Sorsdöntő nap előtt áll Silvio Berlusconi pártja. Nemcsak azért, mert a Szabadság Népe (PdL) a pártgyűlésen visszakapja régi nevét, így újra „Forza Italiaként” szurkolhatnak neki hívei, hanem eldőlhet, kettészakad-e a jobboldali politikai erő. Bár a tanácskozást eredetileg december elején tartották volna meg, a médiacézár három héttel előrehozatta, mert a szenátus november 27-én szavaz a felsőházból való kizárásáról. Berlusconi nyilvánvalóan nyomás alá akarja helyezni a testületet azzal, hogy a Forza Italia teljhatalmú ura lesz. Papíron ugyanis a PdL első titkára nem ő, hanem Angelino Alfano, akit sokáig lehetséges utódának tartott.