Perrel akarnak visszavágni a sztrájkoló pénzszállítóknak

Pert indít a Magyar Posta cége, a JNT Security Kft. (JNT) az Értékszállítási és Őrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete (ÉŐDOSZ), illetve egyes tisztségviselői ellen, mivel folyamatosan valótlan, a közvéleményt félrevezető, a JNT rossz hírnevét keltő és üzleti érdekeit sértő állításokat tesznek a bértárgyalásokról és a sztrájkról - közölte a Magyar Posta Zrt. és a JNT Security Kft.