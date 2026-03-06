Tudni akarják, miért tartóztatták le őket.
Tizennégy, illetve tizenkét év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a két férfit, aki 2009-től több pénzszállító autót rabolt ki felfegyverkezve, összesen több mint 200 millió forintos kárt okozva.
Pert indít a Magyar Posta cége, a JNT Security Kft. (JNT) az Értékszállítási és Őrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezete (ÉŐDOSZ), illetve egyes tisztségviselői ellen, mivel folyamatosan valótlan, a közvéleményt félrevezető, a JNT rossz hírnevét keltő és üzleti érdekeit sértő állításokat tesznek a bértárgyalásokról és a sztrájkról - közölte a Magyar Posta Zrt. és a JNT Security Kft.
Folytatják a sztrájkot az Értékszállítási és Őrzésvédelmi Dolgozók Szakszervezetének (ÉŐDSZ) a JNT Security Kft.-nél működő szervezetének dolgozói, miután a munkáltató kedden nem kereste meg őket egyeztetés céljából - közölte Kuti Zsolt, az ÉŐDOSZ sajtókapcsolatokért felelős megbízottja.
Letartóztattak két embert Hongkongban, mert nem adták vissza azt a pénzt, amelyet az utcán szedegettek össze, miután kinyílt egy pénzszállító autó ajtaja és félmilliárd forintnyi készpénz szóródott szét egy négysávos úton.
Eltűnt egy pénzszállító cég alkalmazottja egy pénz szállítására alkalmas táskával kedden Budapest VIII. kerületében - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője az MTI értesülését.
8 év hat hónap börtönbüntetéssre ítélte nem jogerősen a Fővárosi Törvényszék azt a fegyveres biztonsági őrt, aki - társaival együtt - kirabolta az általa vezetett pénzszállító autót - értesült a HavariaPress.
Pénzszállítóval karambolozott két személyautó Budapest XX. kerületében kedd este, a balesetben egy ember megsérült - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata.