Videót és fotókat tett közzé az Orbán-kormány az ukrán pénzszállítók elfogásáról és a lefoglalt pénzről

2026-03-06 15:28:00 CET

Az mondjuk továbbra sem világos, hogy kinek a pénzét foglalták le, és mire alapozzák a pénzmosási gyanút.

Az Orbán-kormány közzétette a Terrorelhárítási Központ (TEK) videófelvételét arról, amint lerohanják és elfogják azokat az ukrán pénzszállítókat, akik Ausztriából Ukrajnába tartottak, s akiket pénzmosási gyanú címén eljárás alá vontak, majd kiutasították őket Magyarországról.

A felvételen az látható, amint a TEK-esek megrohamozzák a pénzszállító autókat és földre teperik az elfogott személyeket.

A közzétett fotókon pedig halmokban láthatók a lefoglalt euró- és dollárkötegek, valamint az aranytömbök.

Mindezt „ukrán aranykonvoj akciónak” keresztelték el. A bejegyzésben felidézték, hogy csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, de hogy a gyanút pontosan mire alapozzák, illetve, hogy végső soron kinek a pénzét foglalták le, az továbbra sem derült ki. A hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról.

A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, állítása szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Közölte, mindannyian az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottjai, akik két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

Az ukrán külügyi tárca jelezte, hogy a magyar hatóságok önkényes lépései miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól. Ezt követően Andrij Szibiha bejelentette, nem fogják eltűrni az Orbán-kormány állami banditizmusát, s jelezte: „mindenkit, aki felelős állampolgáraink túszul ejtéséért és túszul tartásáért, felelősségre vonunk. Fenntartjuk a jogot a megfelelő intézkedések megtételére, beleértve a szankciók és egyéb korlátozó intézkedések meghozatalát.” A tárcavezető ezek után ismételten felszólította az Orbán-kormányt, hogy ne rángassa bele Ukrajnát a magyar belpolitikába és a választási kampányba.