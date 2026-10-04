Kiderült, nem ellenőrizték a berepülő külföldi pilótákat az izraeli hatóságok

A Flydubai vállalta, hogy kizárólag olyan országokból származó pilótákat alkalmaz, amelyek diplomáciai kapcsolatban állnak Izraellel. Ezt az ígéretet megszegte, de az FZ 1073-as járatának utas- és személyzeti listáját még a felszállás előtt továbbították Izraelnek, benne az ománi pilóta adataival.