A Flydubai vállalta, hogy kizárólag olyan országokból származó pilótákat alkalmaz, amelyek diplomáciai kapcsolatban állnak Izraellel. Ezt az ígéretet megszegte, de az FZ 1073-as járatának utas- és személyzeti listáját még a felszállás előtt továbbították Izraelnek, benne az ománi pilóta adataival.
Amikor megoldható volt, ennek igyekeztek eleget tenni.
A háború menetét nem változtatják meg az F-16-osok, de jóval hatékonyabbá tehetik az ukrán hadsereget.
A késések miatt a munkabeszüntetés hatása az éjszakai órákba nyúlóan is érezhető lesz.
Norvégia, Belgium, Portugália és Lengyelország is felajánlotta segítségét a képzési programban.
Megbocsájthatatlannak tartja az amerikai pilóták szakszervezete a Boeing válaszát a két fatális balesetre, azt állítják, nem történtek volna meg, ha a cég hallgat a pilótákra.
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól csak ígéreteket kapnak, de május óta nincs előrelépés az ügyükben.
Már elindultak Magyarországra azok a használt norvég helikopterek, amelyek a bérelt osztrák gépeket váltják a légi mentésben. Továbbra sem tudni, hogy ki vette meg a légi járműveket.
A Gödöllőnél lezuhant mindkét kisrepülőgép pilótájának megfelelő engedélye volt - mondta Baumann Zsolt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Légügyi Hivatal NSA főosztályvezetője csütörtökön az MTI-nek, hozzátéve: a két utast szállító gép az információk szerint nem kereskedelmi repülést végzett.
Kedden mintegy ezer Lufthansa-járatot, köztük több budapestit is törölnek a Vereinigung Cockpit (VC) pilótaszakszervezet demonstrációja miatt, a munkabeszüntetés rövid- és közép- és hosszútávú járatokat is érinti - közölte a légitársaság kedd este a honlapján.
A kínai légierő már középiskolásokat is toboroz pilótának legújabb fejlesztésű repülőgépeihez; a legfrissebb toborzó videóban feltűnik a J-20-as kínai fejlesztésű lopakodó vadászbombázó is, amelyet a világ jelenleg egyetlen hadrendben álló lopakodó vadászgépe, az ötödik generációs amerikai F-22 Raptor riválisának szánnak.
Az Air France pilótáinak többségi szakszervezete vasárnap délután bejelentette: befejezik a 14. napja tartó munkabeszüntetést, noha a vezetőség nem teljesítette a követeléseiket.
Halálos fenyegetést kaptak az Iszlám Állam (IS) fegyveresei és katonai létesítményei ellen minap végrehajtott koalíciós bevetés szaúd-arábiai pilótái – közölte a hivatalos szaúdi hírügynökség (SPA) jelentése nyomán a francia AFP.
Az amerikai Boeing repülőgépgyár szerint a következő húsz évben 440 ezer kereskedelmi pilótára és technikusra lesz szüksége a légi iparnak.
Harmadik napja tart a Lufthansa- és Germanwings-pilóták sztrájkja, amely miatt több ezer járatot törölt a két légitársaság, a lépés közel félmillió embert érint. Bár az 5400 pilóta részvételével zajló munkabeszüntetés pénteken éjfélkor véget ér, szombati, vasárnapi és hétfői járatokat is törölt a Lufthansa.
Noha sokan a pilóták helycseréit prognosztizálták erre a hétre a Formula 1-ben, némi meglepetésre egyelőre csak a különböző szintű szakemberek mozgolódása indult be. Ezekből a legfontosabb, hogy a Mercedes csütörtökön hivatalosan is bejelentette, hogy négy év után távozik az istállótól a csapatvezető, Ross Brawn. Ám hiába ment szabadságra a száguldó cirkusz, a színfalak mögött már folyik a 2014-es világbajnokság előcsatározása…