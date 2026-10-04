Kiderült, nem ellenőrizték a berepülő külföldi pilótákat az izraeli hatóságok

terrortámadás;Izrael;pilóták;Tel-Aviv;FlyDubai;

2026-10-04 13:13:00 CEST

A Flydubai vállalta, hogy kizárólag olyan országokból származó pilótákat alkalmaz, amelyek diplomáciai kapcsolatban állnak Izraellel. Ezt az ígéretet megszegte, de az FZ 1073-as járatának utas- és személyzeti listáját még a felszállás előtt továbbították Izraelnek, benne az ománi pilóta adataival.

Az izraeli biztonsági hatóságok nem ellenőrizték a külföldi légitársaságok Izraelbe berepülő pilótáit – jelentette a katonai rádió vasárnap reggel.

Miután az ománi pilóta, Hamam al-Hamami szerdán felszállhatott az Egyesült Arab Emírségek légitársasága, a Flydubai Ben Gurion repülőtérre tartó járatára, majd a fedélzeten merényletet kísérelt meg, a történteket biztonsági szempontból Izraelben úgy kezelik, mintha sikeres merénylet történt volna.

A történtek nyomán várhatóan újra meghatározzák a külföldi légitársaságok személyzetének ellenőrzéséért viselt felelősségi köröket.

Egy 2023-ban elfogadott izraeli törvény minden légitársaságot arra kötelez, hogy átadja Izraelnek az utasok és a személyzet adatait. A személyzet tagjairól átadott adatok között szerepelnek a személyazonosító adatok, az állampolgárság és az úti okmány adatai.

A Flydubai vállalta, hogy kizárólag olyan országokból származó pilótákat alkalmaz, amelyek diplomáciai kapcsolatban állnak Izraellel. Ezt az ígéretet megszegte, de a szóban forgó, FZ 1073-as járatának utas- és személyzeti listáját még a felszállás előtt továbbították Izraelnek, benne az ománi pilóta adataival.

A közlekedési minisztériumban azonban a sajtó szerint mintegy két éve nem kérték le az adatbázisból és nem ellenőrizték a külföldi járatokkal Izraelbe érkező személyzet adatait.

A közlekedési minisztérium és a Moszad azt állítja, hogy nem kapta meg az utasok és a személyzet listáját. Miri Regev közlekedési miniszter a Moszadra hárította a felelősséget, amiért nem kapta meg a listát, noha az megérkezett Izraelbe, és az adóhatóság adatbázisában elérhető volt.

A rádió szerint a Sin Bét titkosszolgálat 2021-ben felhagyott a külföldi légitársaságok járatainak biztonsági ellenőrzésével, a közlekedési minisztérium azonban a gyakorlatban nem vette át ezt a feladatot.

Az izraeli számvevőszék egy 2024 májusában készült, még mindig hírzárlat alatt álló titkos jelentésben felhívta a figyelmet erre a hiányosságra.

Ennek nyomán a biztonsági kabinet 2024 májusában arra utasította a Nemzetbiztonsági Tanácsot, hogy hozzon létre munkacsoportot a közlekedési minisztérium, a Polgári Légügyi Hatóság, a Sin Bét, a Moszad és a Pénzügyminisztérium részvételével az Izraelbe irányuló polgári légi közlekedés biztonsági rendszerének felülvizsgálatára.

Az egy évig tartó egyeztetések során a Nemzetbiztonsági Tanács, a Sin Bét és a Polgári Légügyi Hatóság azt szorgalmazta, hogy a közlekedési minisztérium vegye át a felelősséget. A minisztérium biztonsági részlegének vezetője azonban úgy vélte, hogy a feladat túl nagy terhet jelent, és meghaladja a részleg képességeit.

„A megbeszélések során felmerült egy olyan forgatókönyv, amelyben mindössze annyi történne, hogy egy Szíriából származó, Nagy-Britanniába költözött bevándorló felszáll egy repülőgépre. Britnek nézne ki, nem szíriainak, mi pedig nem tudnánk róla”

– idézett egy, a megbeszéléseket ismerő forrást a rádió.

Végül tavaly Benjámin Netanjahu miniszterelnök döntötte el a vitát, és a felelősséget a közlekedési minisztérium biztonsági részlegére ruházta át. Azóta senki sem fordult a biztonsági szolgálatokhoz segítségért, és a Sin Bét, illetve a Moszad sem ajánlott fel támogatást.

A közlekedési minisztérium továbbra is azzal érvel, hogy nem hírszerző szerv, és nem rendelkezik olyan hírszerzési eszközökkel, amelyekkel ellenőrizhetné az Izraelbe érkező járatok pilótáinak és személyzetének hátterét.