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Kiderült, nem ellenőrizték a berepülő külföldi pilótákat az izraeli hatóságok

A Flydubai vállalta, hogy kizárólag olyan országokból származó pilótákat alkalmaz, amelyek diplomáciai kapcsolatban állnak Izraellel. Ezt az ígéretet megszegte, de az FZ 1073-as járatának utas- és személyzeti listáját még a felszállás előtt továbbították Izraelnek, benne az ománi pilóta adataival.

Az izraeli biztonsági hatóságok nem ellenőrizték a külföldi légitársaságok Izraelbe berepülő pilótáit – jelentette a katonai rádió vasárnap reggel.

Miután az ománi pilóta, Hamam al-Hamami szerdán felszállhatott az Egyesült Arab Emírségek légitársasága, a Flydubai Ben Gurion repülőtérre tartó járatára, majd a fedélzeten merényletet kísérelt meg, a történteket biztonsági szempontból Izraelben úgy kezelik, mintha sikeres merénylet történt volna.

A történtek nyomán várhatóan újra meghatározzák a külföldi légitársaságok személyzetének ellenőrzéséért viselt felelősségi köröket.

Egy 2023-ban elfogadott izraeli törvény minden légitársaságot arra kötelez, hogy átadja Izraelnek az utasok és a személyzet adatait. A személyzet tagjairól átadott adatok között szerepelnek a személyazonosító adatok, az állampolgárság és az úti okmány adatai.

A Flydubai vállalta, hogy kizárólag olyan országokból származó pilótákat alkalmaz, amelyek diplomáciai kapcsolatban állnak Izraellel. Ezt az ígéretet megszegte, de a szóban forgó, FZ 1073-as járatának utas- és személyzeti listáját még a felszállás előtt továbbították Izraelnek, benne az ománi pilóta adataival.

A közlekedési minisztériumban azonban a sajtó szerint mintegy két éve nem kérték le az adatbázisból és nem ellenőrizték a külföldi járatokkal Izraelbe érkező személyzet adatait.

A közlekedési minisztérium és a Moszad azt állítja, hogy nem kapta meg az utasok és a személyzet listáját. Miri Regev közlekedési miniszter a Moszadra hárította a felelősséget, amiért nem kapta meg a listát, noha az megérkezett Izraelbe, és az adóhatóság adatbázisában elérhető volt.

A rádió szerint a Sin Bét titkosszolgálat 2021-ben felhagyott a külföldi légitársaságok járatainak biztonsági ellenőrzésével, a közlekedési minisztérium azonban a gyakorlatban nem vette át ezt a feladatot.

Az izraeli számvevőszék egy 2024 májusában készült, még mindig hírzárlat alatt álló titkos jelentésben felhívta a figyelmet erre a hiányosságra.

Ennek nyomán a biztonsági kabinet 2024 májusában arra utasította a Nemzetbiztonsági Tanácsot, hogy hozzon létre munkacsoportot a közlekedési minisztérium, a Polgári Légügyi Hatóság, a Sin Bét, a Moszad és a Pénzügyminisztérium részvételével az Izraelbe irányuló polgári légi közlekedés biztonsági rendszerének felülvizsgálatára.

Az egy évig tartó egyeztetések során a Nemzetbiztonsági Tanács, a Sin Bét és a Polgári Légügyi Hatóság azt szorgalmazta, hogy a közlekedési minisztérium vegye át a felelősséget. A minisztérium biztonsági részlegének vezetője azonban úgy vélte, hogy a feladat túl nagy terhet jelent, és meghaladja a részleg képességeit.

„A megbeszélések során felmerült egy olyan forgatókönyv, amelyben mindössze annyi történne, hogy egy Szíriából származó, Nagy-Britanniába költözött bevándorló felszáll egy repülőgépre. Britnek nézne ki, nem szíriainak, mi pedig nem tudnánk róla”

– idézett egy, a megbeszéléseket ismerő forrást a rádió.

Végül tavaly Benjámin Netanjahu miniszterelnök döntötte el a vitát, és a felelősséget a közlekedési minisztérium biztonsági részlegére ruházta át. Azóta senki sem fordult a biztonsági szolgálatokhoz segítségért, és a Sin Bét, illetve a Moszad sem ajánlott fel támogatást.

A közlekedési minisztérium továbbra is azzal érvel, hogy nem hírszerző szerv, és nem rendelkezik olyan hírszerzési eszközökkel, amelyekkel ellenőrizhetné az Izraelbe érkező járatok pilótáinak és személyzetének hátterét.

Tízezrek vonultak utcára szombaton Madridban és mintegy ötven spanyol városban, miután a parlament elutasította a bérlők védelmét erősítő két sürgősségi rendeletet. A kisebbségi kabinet veresége tovább mélyítette a politikai válságot, és újra felerősítette az előre hozott választásról szóló találgatásokat.