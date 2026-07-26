Tanács Zoltán pénteken írt a Planetárium újranyitási terveiről, Karácsony Gergely a teljes Népligetet akarja

Karácsony Gergely;felújítás;tervek;megújítás;Népliget;Planetárium;újranyitás;Tanács Zoltán;

2026-07-26 12:13:00 CEST

A főpolgármester uniós forrásokra számít, és a három évvel ezelőtti ötletpályázatra hivatkozik, amelyen egyik terv sem aratott osztatlan sikert.

Kezdjünk hozzá a Planetárium és a Népliget megújításához – szólította fel az új kormányt vasárnapi Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint ugyanis az Orbán-kormány számtalan bűne közül az egyik, hogy hagyta lerohadni a Népligetben lévő Planetáriumot, és jelentős zöldterület, amelynek és a tudományos létesítménynek a megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül. – Pár hete vetettem fel Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter úrnak a kérdést, aki jelezte, hogy nyitott kapukat döngetek. Nagy öröm, hogy pénteken bejelentette: javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését – írta Budapest vezetője.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Tanács Zoltán közlése szerint augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak majd a Planetárium jövőjéről a társtárcákkal. Egy olyan koncepciót akarnak kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását. Csakhogy Karácsony ennél többet akar. – A Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amely fővárosi, állami és kerületi közös tulajdon, megújítása már csak ezért sem lehet kizárólag budapesti ügy, hanem országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat – tette hozzá.

A főpolgármester szerint a park hosszú távú fejlődését meghatározó döntés, hogy a Közlekedési Múzeum marad a Népliget szomszédságában, és hogy a Körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan új megállót kap a park. – A vasút-, metró-, villamos-, autóbusz- és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat – emelte ki Karácsony Gergely, aki azt is írta, hogy a főváros az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit, amelyet elküldött a miniszternek.

A Népszava részletesen beszámolt 2023 áprilisában arról, hogy ugyan nagy volt az érdeklődés a Népliget megújítását célzó folyamat újabb stációját jelentő tájépítészeti ötletpályázaton, de a beérkezett pályamunkák közül végül egyik sem aratott osztatlan sikert. – A megújítás minden bizonnyal évtizedekig tart majd és súlyos milliárdokba kerül, bár a költségeket egyelőre felbecsülni sem lehet – válaszolta a Népszava kérdésére Kerpel-Fronius Gábor akkori főpolgármester-helyettes, aki szerint a beérkezett ötletekből kell elkészíteni a Népliget megújításának koncepciótervét. Emellett a zavaros – fővárosi, állami, kőbányai, BKV és magán – tulajdoni viszonyokat is rendezni kell. Nem beszélve arról, hogy a Népliget egy részén épült volna fel az úgynevezett Fradiváros, de végül semmi nem épült 25 milliárd forint közpénzből, és emiatt a BRFK a napokban indított nyomozást hűtlen kezelés gyanújával.