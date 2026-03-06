Nyírő-válság: Éjfélkor lejárt a pszichiáterek ultimátuma, a 27 orvosból 18 felmondása biztos

egészségügy;felmondás;orvoshiány;pszichiáterek;betegbiztonság;mentális betegségek;Országos Kórházi Főigazgatóság;Nyírő Gyula OPAI;

Péntek reggelre derül ki, hány pszichiáter felmondása válik élessé.

Alkalmatlan eszközt választott az egészségügyi kormányzat a Nyírő-válság kezelésére. Míg a pszichiáterek egy csoportja hetek óta különféle nyomásgyakorló eszközt is bevetve követeli a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet(Nyírő OPAI) főigazgatójának eltávolítását, valamint a pszichiátria helyzetének javítását, az intézmény működtetéséért felelős Országos Kórházi Főigazgató (OKFŐ) egy bizottságtól várja a helyzet kivizsgálását.

Csak péntek reggelre derül ki, hogy ténylegesen hány pszichiáter felmondása válik élessé, amennyiben csütörtök éjfélig nem távozik Ézsi Robin az intézet éléről. A gyors főigazgatóváltásnak azonban kicsi az esélye, az OKFÖ lapunknak küldött válaszában egyértelműen közölte: amíg a Nyírő szakmai átvilágítására életre hívott szakmai bizottság nem végez a feladatával, a főigazgató marad. Ugyanis csak a vizsgálat lezárása után döntenek a sorsáról, addig is kérik a kollégák türelmét, és azt, hogy „orvosi esküjüknek” megfelelően végezzék a betegek zavaratlan ellátását.

Azt a Nyírőben dolgozóktól tudjuk, hogy az intézményben meglehetősen feszült a hangulat,

az OKFŐ már nem csak a fővárosi pszichiátriákról, hanem vidéki kórházi osztályokról is rendelt föl orvosokat az országos intézet betegeinek ellátására.

A konfliktus hátterében a dolgozók szerint az áll, hogy az egyebek mellett üzemorvos végzettségű főigazgató alatt romlottak a munkakörülmények, nőtt a fluktuáció (két év alatt 15 szakorvos távozott), és a pszichiátriai ellátás az összeomlás szélére került. A pszichiáterek egyebek mellett kifogásolják a vezetési stílust, a szakmai egyeztetés hiányát, valamint a kórházban kiépített arcfelismerős beléptető rendszer működtetését is.

– Éppen szakszervezeti nyomásra a kamerákat már letakarták, így a kapun most csak a mágneses beléptető rendszer működik

– mondta lapunknak Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke. A Nyírő OPAI orvosainak tiltakozó akciója mellett 600 pszichiáter állt ki országosan. Néhány napja a Nyírőben dolgozó orvosok közül 27-en ügyvédi letétbe helyezte a felmondásukat, mondván: ha Ézsi Robin március 5-ig nem mond le, akkor másnaptól már a felmondási idejüket töltik.

Információink szerint a 27 felmondóból lapzártánkra 18 biztosan maradt.

A többiek közül van aki ingadozik és van olyan is, akit a személyes egzisztenciális csapdája tántorított el a folytatástól. Például egy rezidens elveszítheti a szakorvossá válás lehetőségét, és a képzéshez társuló támogatást is vissza kell fizetnie. Ha csak 18-an mondanak fel – a lapunknak nyilatkozó vezető pszichiáter szerint -

akkor is ellehetetlenül az intézetben a betegellátás. A maradó alig több mint két tucat orvossal, még az ügyeleti ellátás sem oldható meg.

Megtudtuk azt is, hogy az OKFŐ által létrehozott független vizsgáló bizottság, melynek eredményére vár az intézkedéssel a kórházfenntartó, már megkezdte a munkáját, adatokat is kértek és az ott dolgozók interjúztatása is megkezdődött. A bizottság elnöke Simon Lajos, a Semmelweis Egyetem (SE) Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi docense és korábbi igazgatóhelyettese, az ő munkáját további három pszichiáter szakorvos, egy klinikai szakpszichológus és egy jogász segíti.