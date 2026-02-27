Nyírő Gyula OPAI: tart a káosz, már 580 pszichiáter tiltakozik, több mint százan felmondták az ügyeletet

Orbán-kormány;vizsgálat;tiltakozás;főigazgató;felmentés;követelés;pszichiáterek;Nyírő Gyula OPAI;

2026-02-27 05:55:00 CET

Egyre többen követelik Ézsi Robin főigazgató felmentését.

Márciustól indul a pszichiáterek átvezénylése, hogy Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI) fenntartható legyen az ellátás. Az átvezénylés azért vált szükségessé, mert a budapesti pszichiáterek február közepén a Nyírő OPAI vezetési válsága miatt úgy döntöttek: felmondják az önként vállalt túlmunkát az ügyeleti ellátásban.

A Népszava megtudta, több mint százan már átadták munkaadójuknak a szerződések felmondását. Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, aki egyben a Nyírő Gyula kórház szakszervezeti csoportjának vezetője is, lapunknak elmondta: ennek megfelelően áprilisban számukra már nem rendelhet el a munkáltató kettőnél több ügyeletet. A szakember szerint ez minden fővárosi kórházban jelentős problémát fog okozni. Srádi Péter hozzátette azt is, hogy néhány nap leforgása alatt a korábbi 500-ról 580 fölé emelkedett azoknak a pszichiátereknek a száma, akik aláírásukkal vállaltak szolidaritást kollégáikkal, akik követelik a Nyírő Gyula OPAI főigazgatójának, Ézsi Robinnak a felmentését.

Mint arról korábban írtunk: az elmúlt hetekben nem sikerült rendezni a Nyírő OPAI-ban, az ország legnagyobb pszichiátriai centrumában kialakult vezetési válságot. Január végén az OPAI 40 orvosa petícióban kért segítséget a biztonságos betegellátás feltételeinek biztosításához az Országos Kórházi Főigazgatóságtól. Az elmúlt két évben számos kollégájuk távozott az intézményből, pótolni eddig nem tudták őket. Így amikor február végére nyolc, jelenleg felmondási idejét töltő kollégájuk is kiesik a munkából, mindössze két szakorvos és négy rezidens marad a 70 ágyas osztály betegeinek ellátásához.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) ugyan tárgyalt a szakmai szervezetekkel, de eddig eredménytelenül, megállapodniuk nem sikerült, a kórházi fenntartó pedig más főváros pszichiátriákról vezényelt orvosokat.

Úgy tudjuk, a Szent János kórházból, a Péterfyből és a Szent Imréből kell átmenniük a Nyírőbe szakorvosoknak. Köztük egy olyan orvos is van, akit miután felmondott a Nyírőben, és megkezdte a gyógyítást az új munkahelyén, visszavezényeltek a Nyírőbe.

Hét nagy centrum érintett Budapesten jelenleg hét nagyobb pszichiátriai fekvőbeteg-ellátó intézmény működik: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Semmelweis Egyetem, Flór Ferenc Kórház, Dél-pesti Centrumkórház, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Szent János Kórház. Az utóbbiban nincs lehetőség az önkéntes túlmunka felmondására, mert ott műszakokba szervezték az ellátást, ellenben onnan a Nyírőbe vezényelt orvosok helyett a maradóknak lesz több munkája.

Az OKFŐ kedden közleményben jelezte: felkértek egy független vizsgálóbizottságot a budapesti felnőtt pszichiátriai ellátás helyzetének áttekintésére, amelyet a Szakmai Kollégium vezetője, Andréka Péter az országos kardiológiai intézet főigazgatója irányít. A kinevezés másnapján, a Magyar Kórházszövetség kongresszusán megkérdeztük Andréka Pétert, hogy pontosan mi a feladata, kik a bizottsága tagjai, mennyi időre tervezi ezt a munkát, ám a neves kardiológus professzor mindössze annyit válaszolt: időt kér. – Semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. Nem tudjuk, mit vizsgálnak, kik lesznek benne, mennyi ideig tart - mondta lapunknak Srádi Péter, aki hozzátette: beszélgetésünk idejéig ő is csak a sajtóból értesült a testület létrehozásáról.

Lapunknak több pszichiáter is furcsállta, ahelyett, hogy rövidre zárnák a vezetési válságot, a vitatott működés fenntartása mellett indul el egy kormányzati vizsgálat. Srádi Péter szerint így csak elhúzódhat a folyamat, ami fenntartja a dolgozók stressz-helyzetét, ami biztosan nem kedvez a betegellátásnak.

Más jelek is utalnak arra, hogy a kormányzat kitart a jelenlegi vezető mellett. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára csütörtökön Földi Judit (DK) képviselő kérdésére adott válaszában határozottan kiállt az OPAI menedzsmentje mellett. Szerinte az OPAI-ban folyamatos, biztonságos az ellátás, a működés stabil, a kormányzat pedig elkötelezett a pszichiátriai ellátórendszer megerősítése mellett.

A lapunk által megkérdezett szakorvosok szerint viszont nincs mire várni, a fővárosi pszichiátriai ellátás ugyanis már most is kapacitáshiányos,

és az ügyeleti rendszer szűkítése áprilistól azonnal érzékelhető lesz a betegellátásban. Ha az ügyeleti rendszer beszűkül, az hosszabb várakozást jelent és nagyobb terhelést a sürgősségi osztályokra.