Komjáthi Imre licitre bocsátja a Lázár Jánostól kapott pulóverét, hogy Iványi Gábor egyházán és a rászorulókon segíthessen

Az MSZP elnöke az egyik Lázárinfón kapott egy méregzöld pulóvert a fideszes politikustól „Jobbra át” felirattal. Azzal, hogy a ruhadarabot árverésre bocsátja, a hatalom által vegzált Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, annak vezetőjét és a rászorultakat támogatná.