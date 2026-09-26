Árkorrekciót, áfacsökkentést és a támogatás átalakítását sürgették a gyógyászati segédeszközök forgalmazói hétvégi szakmai konferenciájukon, ahol az is kiderült, az állami egészségbiztosító tervezi a 26 éve működő támogatási szabályok felülvizsgálatát. Döntés azonban még nincs.
Munkácstól 30 kilométerre, Szvaljavában kezdte meg működését másfél éve az amerikai Protez Alapítvány klinikája.
Nem jártak jól a rokkantsággal élők a tavalyi kártalanítással, és bármelyik megoldást is választották, az tíz helyett legfeljebb két év veszteségüket fedezte. Sokan a per lehetőségét is elbukták.
Lejárt a határidő: a rokkantsági ellátásra jogosultak február végéig kérhették, hogy az állam egyszeri, 500 ezer forintos kártérítéssel kompenzálja ellátásuk drasztikus csökkenését. Nem tudni, hányan kérték a biztos pénzt, ami inkább csak látszatra volt alternatíva. Nem jelent meg ugyanis a másik lehetőséget szabályozó – újabb felülvizsgálathoz kötött, de magasabb havi ellátást ígérő – kormányrendelet.
Hiába állapította meg az Alkotmánybíróság (AB) tavaly novemberben, hogy a kormány 2012-ben jogellenesen vette el a rokkantnyugdíjasok juttatásainak jelentős részét, a kabinet még semmit nem tett az érintettek érdekében – annak ellenére sem, hogy az AB idén március 31-ig adott határidőt a helyzet rendezésére.
A Lehet Más a Politika (LMP) társelnök-frakcióvezetője szerint beteg embereket foszt meg a segélytől a kormány. Szél Bernadett vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján abszurdnak nevezte a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megvonását azoktól, akik nem munkaképesek.
Vérzékeny betegek százai szenvednek belső vérzések soha el nem múló szövődményeitől, közülük sokan nem jutnak el olyan szakorvoshoz, akinek tapasztalata lenne hemofíliás betegek kezelésében – hívja fel a figyelmet a Magyar Hemofília Egyesület.
Az MSZP alelnöke szerint a kiskeresetűek, a minimálbéresek, a közfoglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek még kiszolgáltatottabbá váltak az Orbán-kormány politikája miatt