Pénzt vagy kíméletet – Inkább elviszi az 500 ezres kártérítést, semhogy újabb felülvizsgálatot vállaljon

Lejárt a határidő: a rokkantsági ellátásra jogosultak február végéig kérhették, hogy az állam egyszeri, 500 ezer forintos kártérítéssel kompenzálja ellátásuk drasztikus csökkenését. Nem tudni, hányan kérték a biztos pénzt, ami inkább csak látszatra volt alternatíva. Nem jelent meg ugyanis a másik lehetőséget szabályozó – újabb felülvizsgálathoz kötött, de magasabb havi ellátást ígérő – kormányrendelet.