Oktatás - A szülők a legkritikusabbak

Az oktatás színvonalának alakulását tekintve a tanárok 80 százaléka, a szülők 83 százaléka és a diákok 70 százaléka vélte úgy, hogy romlott a színvonal az elmúlt években - olvasható az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete felmérésének eredményeit összefoglaló jelentésben. A szervezet tavaly novemberben küldte szét kérdőíveit, több mint ötezer választ kaptak. Bár a minta nem reprezentatív, az eredmények szakmai körben nélkülözhetetlenek, hiszen az oktatásért aggódó, abban érintett kritikus népesség véleményét tükrözik.