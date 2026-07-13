Bencsik András szerint minden Tisza-szavazó a Sátánt szolgálja

Orbán Viktor;Bencsik András;sátán;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-07-13 11:42:00 CEST

A Demokrata főszerkesztője Orbán Viktort hősnek, Magyar Pétert következetesen a Sátán fattyának nevezi. Úgy látja, a Sándor-palota előtti fideszes tüntetés volt az a pillanat, amikor „a Sátán serege” az első vereségét elszenvedte.

„Innen szeretném üzenni, hogy minden tiszás a Sátán szolgálja, akkor is, amikor azt gondolja, hogy neki van igaza, mi vagyunk a rosszak és a romlottak” – jelentette ki Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a lap egyik műsorában.

Bencsik András a Demokrata-kör extra című műsorban értékelte az elmúlt napok eseményeit Bándy Péterrel, beszélgettek többek közt a múlt héten a Sándor-palota előtt „Stop Önkény” felkiáltással tartott fideszes demonstrációról, a közmédia átalakításáról, de szóba került például a korábbi megafonos propagandista, Szakács István letartóztatása is.

Bencsik András fenti okfejtését azzal próbálta alátámasztani, hogy – mint fogalmazott – Magyar Péter „bűnből, árulásból, gonoszságból, korrupcióból, gyűlöletből és hazugságból” épített magának karriert. Szerinte mindenki, aki őt követi, kivétel nélkül a Sátán szolgája. Majd hozzátette, a Sándor-palota előtti tüntetés volt az a pillanat, amikor „a Sátán serege” az első vereségét elszenvedte. A Tisza-kormánynak azt üzente, bármennyire magabiztosnak, erősnek érzik magukat, „már elkezdődött a visszaszámlálás”, az igazság erejével el fogják őket kergetni.

Bencsik András egyébként a műsorban a miniszterelnököt következetesen a „Sátán fattyának”, Orbán Viktort pedig „Magyarország hősének” nevezi. Úgy látja, az Európai Ügyészég elsődleges célja, hogy a Fidesz elnökét, az előző kormányfőt és a hozzá közelállókat rabosítsa, bilincsbe verve elvigye. Bencsik szitkozódása már csak annak tükrében is érdekes, hogy a műsorban korábban úgy fogalmazott, ők éppen „a szeretet erejével fogják megállítani az önkényt”.