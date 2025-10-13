Az író elismerése utáni napokban a könyvesboltok polcain már nemigen találni tőle kötetet, de a webáruházakban is várni kell a rendelésekre.
Így támogatta tízmillió forinttal a Freeszfe Egyesületet Alexander Soros, aki Tarr Béla kultuszfilmjét „visszaadja” a magyar népnek, ha helyreáll a demokrácia.
Mozgalmas napok elé néz Víg Mihály, a Balaton és az egykori Trabant nevű underground együttesek zenésze, valamint Tarr Béla filmjeinek zeneszerzője. Április 27-én és május 4-én az A38 hajón a Sátántangó című film képsoraihoz zenél, míg ma este a Művészetek Palotájában adja elő régi dalait áthangszerelve zenész barátai és az Ágoston Orchestra társaságában. Víg a fellépések kapcsán visszaemlékezik a Kádár-kori zenei világra, a Sátántangó forgatására, de arról is szó esik, hogy szomorú-e a világ.
1994. április 28-án mutatták be a magyarországi mozik Tarr Béla és Krasznahorkai László Sátántangó című filmjét. A Krasznahorkai azonos című regényéből készült monumentális, több mint hétórás fekete-fehér mű azóta klasszikussá, a hazai filmművészet egyik legjelentősebb darabjává érett. A bemutató huszadik évfordulóján a kivételes jelentőségű filmre az A38 Hajó rendezvénye úgy emlékezik, hogy két estén át a zeneszerző és főszereplő, Víg Mihály áll a közönség elé.