Előbb az Apokalipszis

Mozgalmas napok elé néz Víg Mihály, a Balaton és az egykori Trabant nevű underground együttesek zenésze, valamint Tarr Béla filmjeinek zeneszerzője. Április 27-én és május 4-én az A38 hajón a Sátántangó című film képsoraihoz zenél, míg ma este a Művészetek Palotájában adja elő régi dalait áthangszerelve zenész barátai és az Ágoston Orchestra társaságában. Víg a fellépések kapcsán visszaemlékezik a Kádár-kori zenei világra, a Sátántangó forgatására, de arról is szó esik, hogy szomorú-e a világ.