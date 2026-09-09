Nagy show a Nagy Almában

A popkultúra ünnepeként rendezik meg vasárnap - magyar idő szerint hétfőre virradóra (0.30 órától, Tv: Sport2) - a világ egyik legnézettebb sporteseményét, a 2013-as amerikaifutball-szezon nagydöntőjét. A Super Bowlért a liga legjobb támadóalakulata, a 37 éves Peyton Manning által vezérelt Denver Broncos és az idény leghatékonyabb védelmét felvonultató, a másodéves Russell Wilson irányította Seattle Seahawks csap össze New Yorkban - vélhetően 0 Celsius fok alatti hidegben, aminek - mint megannyi apróságnak - hatalmas jelentősége lehet.