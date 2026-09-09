Hét hónap szünet után magyar idő szerint csütörtök hajnalban (tv: Aréna 4, 2.20) a címvédő Seattle Seahawks és az idén döntős New England Patriots összecsapásával kezdődik a profi amerikaifutball-liga (NFL) 2026-os idénye.
Az utóbbi évek egyik legjobb döntőjében a New England Patriots 28-24-re legyőzte a címvédő Seattle Seahawks csapatát az észak-amerikai profi amerikai futball-liga (NFL) XLIX. Super Bowlján. A Hazafiakat a történelmet író irányító, Tom Brady vezette sikerre, aki több csúcsot is megdöntött a magyar idő szerint tegnap hajnalban az arizonai Glendale-ben rendezett fináléban, míg a győztes csapat mestere, Bill Belichick ugyancsak halhatatlan lett.
Több szempontból is különleges csemegének ígérkezik a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság (NFL) vasárnapi - magyar idő szerint hétfő hajnali – fináléja.
A tavalyi győztes Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott be a profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) nagydöntőjébe. Előbbi őrült mérkőzésen búcsúztatta a Green Bayt, utóbbi pedig az Indianapolist ütötte ki. A Super Bowlt február 1-jén az arizonai Glendale-ben rendezik.
Sok kérdés eldőlt ugyan az amerikai futballbajnokság (NFL) hétvégi fordulójában, de csak egy hét múlva válik el véglegesen a rájátszás párosítása.
Hét hónapos szünet után - magyar idő szerint péntek hajnalban - kezdetét veszi a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) 2014-es bajnoksága. Az idénynyitón hagyományosan a címvédő, azaz most a Seattle Seahawks az egyik résztvevő.
A popkultúra ünnepeként rendezik meg vasárnap - magyar idő szerint hétfőre virradóra (0.30 órától, Tv: Sport2) - a világ egyik legnézettebb sporteseményét, a 2013-as amerikaifutball-szezon nagydöntőjét. A Super Bowlért a liga legjobb támadóalakulata, a 37 éves Peyton Manning által vezérelt Denver Broncos és az idény leghatékonyabb védelmét felvonultató, a másodéves Russell Wilson irányította Seattle Seahawks csap össze New Yorkban - vélhetően 0 Celsius fok alatti hidegben, aminek - mint megannyi apróságnak - hatalmas jelentősége lehet.