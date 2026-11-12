Huszonhat éves múltra tekint vissza Romániában a hírhedt Securitate ügynökaktáinak megnyitási és szabályozási folyamata, de bárki számára szabadon elérhető online adatbázis máig nincs. Minden valószínűség szerint egyhamar nem is lesz, mert bár a magyar mintára hivatkozva román civil szervezet is követeli a szabadon elérhető digitalizált adatbázis létrehozását, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) óvatoskodik.
A Stasi-, StB-, Securitate- és KGB-iratok megnyitása mindenütt személyes drámákat, politikai vitákat és társadalmi megrázkódtatásokat hozott. Magyarország októberben olyan útra lépne, amelyen más országok már évtizedekkel korábban végigmentek.
Szombatra hirdetett tüntetést „A Korrupció öl” és a Polgári Ellenállás elnevezésű civil szervezet a titkosszolgálatok jogkörét szélesítő román törvénytervezet ellen.
A volt román államfő már diákkorában együttműködött az egykori kommunista titkosszolgálattal, a Securitatéval.
Érdekes értelmezései, áthallásai lehetnek annak a beszédnek, amit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal leváltott vezetője, Demeter Ervin tartott még augusztusban.
Az Európa szimfónia a diktatúra idején játszódó regény. Az erdélyi román-magyar családban nevelkedő zenész fiú, András felnőtté válása a hidegháború és a Securitate árnyékában, s egy határokon átívelő szerelem vonzásában Kolozsvár és Nyugat-Berlin között, ahol kortársai a ’68-as diákmozgalmak és a terrorizmus légkörében keresik saját útjukat. A Scolar Kiadónál megjelenő könyvet a Margó Irodalmi Fesztiválon mutatják be október 10-én, csütörtökön, 19 órai kezdettel a Várkert Bazár Vásárszínpadán; a szerzővel Wirth Imre beszélget.
Meghalt Iulian Vlad, a hírhedt Securitate utolsó parancsnoka, aki az 1989-es decemberi forradalom idején vezette a román kommunista diktatúra politikai rendőrségét.