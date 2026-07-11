Az épületbe éppen új CT berendezést telepítenek.
A kórház főigazgatója szerint egy adminisztrációs intézkedés történt.
A Számevőszék nemcsak a hivatalos szervekkel beszélget, de a betegek véleményét is kikéri.
Továbbra is más osztályokról vezényelnek át orvosokat a sürgősségire. Az orvoskamara szerint ez nem lehet megoldás.
Fél napi várakozás után került műtőbe egy beteg, aki délután már vért hányt, ám a Honvéd Kórház sürgősségi osztályán ez nem adott okot a sietségre. A férfi életét vesztette.
Nem csak a múlt csütörtökön elhunyt 46 éves családanya, H. Erika, hanem több, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház sürgősségi osztályára szállított beteg halála miatt nyomoz a rendőrség írja Bors.