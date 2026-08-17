Szinte számolatlanul öntötték a közpénzeket az államosított, de sikeresnek aligha nevezhető rendszerbe: Orvosok, ügyvédek jártak jól, de a jól ismert Balásy Gyula is csaknem kétszáz millió forintot szakított a kommunikációs keretből.
Azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök politikustársaival, több azóta már esküt tett miniszterrel hétfő este bejárta a budai Várban található kormányzati luxusépületeket. A belügyi tárca fideszes vezetése utoljára próbálta megmagyarázni a csaknem száz milliárd forintos pénzszórást.
A cél olyan prémium online szórakoztatás nyújtása világszerte, amely által a Playboy márka globálisan növelhető.
A pénzintézeti érdekképviselet szerint fenntarthatatlanná válhat a magyar gazdaság finanszírozása, ezért a jegybanki intézkedések visszavonását kérik.
Pilótajátéknak tekinti Orbán Viktor, ami a brókerbotrány során történt, ám mindezt a bankoknak is látniuk kellett. A Fővárosi Törvényszék döntésének megfelelően megindult a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. felszámolása, ezzel megnyílik az út az ügyfelek kártalanítása előtt. Több fideszes önkormányzat is cáfolta, hogy Quaestor-kötvényeket vett volna.