Szívtelen sportirányítás

Ha a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) méltatlannak tartja, hogy a Gerevich-ösztöndíj majd egymilliárd forintos összegéből mindössze 28 forinttal részesülnek a világversenyekre készülői sportolói és edzői - a történetről tegnapi lapszámunkban cikkeztünk -, akkor a Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ) egyenesen megalázva érezheti magát: a magyar sportirányítás nem képes mindössze 10 millió forintot adni, hogy a transzplantált versenyzők kiutazhassanak az augusztusi krakkói Európa-bajnokságra.