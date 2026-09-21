Magyar Péter ismét felszólal napirend előtt a kétnapos parlamenti ülés kezdetén. Szekeres Pál volt EP-képviselő személyében új tagja lehet a Fidesz-frakciónak.
Orbán Viktor egykori politikai igazgatója, a Fidesz volt kampányfőnöke a szintén fideszes Szekeres Pállal cserélt. Ő Orbán Balázs helyét veszi át a magyar parlamentben, amihez már ő is megkapta a mandátumát.
Ám ez csak növeli harci kedvüket.
Működött a szélsőjobboldali pártokat karanténba záró centrumpárti egyezség.
Ha a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) méltatlannak tartja, hogy a Gerevich-ösztöndíj majd egymilliárd forintos összegéből mindössze 28 forinttal részesülnek a világversenyekre készülői sportolói és edzői - a történetről tegnapi lapszámunkban cikkeztünk -, akkor a Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ) egyenesen megalázva érezheti magát: a magyar sportirányítás nem képes mindössze 10 millió forintot adni, hogy a transzplantált versenyzők kiutazhassanak az augusztusi krakkói Európa-bajnokságra.
A Magyar Olimpiai Bizottság vezetésének döntése értelmében a sportolók felkészülését célzó Gerevich-ösztöndíj egymilliárdos összegéből a fogyatékos szekció mindössze 28 millió forintot kap. A Magyar Paralimpiai Bizottság a méltatlan összegnek elosztását nem vállalta, inkább nyílt elnökségi ülésen tárgyalta meg a kialakult helyzetet.