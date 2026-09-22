Orbán Balázs még csak most mondott le a magyar parlamenti mandátumáról

Orbán Balázs szeptember 22-vel mondott képviselői megbízatásáról a magyar Országgyűlésben – vette észre a hvg a parlament honlapján. Mint írták, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök egykori politikai igazgatója már nincs aktívként feltüntetve az Országgyűlés honlapján, miközben az Európai Parlamentben szeptember 18-i dátummal mostanra az „érkező képviselők” közt tartják nyilván.
Mint lapunk is megírta, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szeptember 15-én adta ki a fidszes Orbán Balázsnak párttársa, Szekeres Pál EP-mandátumát, aki arról már korábban lemondott. Az NVB egyúttal Szekeres magyar parlamenti mandátumát is kiadta, de nem egymással cseréltek, hanem végül a még augusztusban lemondott Lázár Jánossal. Szekeres Pál az Országgyűlés most hétfői ülésén le is tette az esküjét.Az NVB kiadta Orbán Balázsnak Szekeres Pál EP-mandátumát
Orbán Balázs egy hétig papíron Brüsszelben és Budapesten is képviselő volt, de keddi lemondásával megszüntette a fennálló összeférhetetlenséget. Lépésével újabb fideszes képviselői hely maradt betöltetlen az Országgyűlésben, azt viszont még nem tudni, hogy azt ki veszi majd át. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt írta a hvg kérdésére, hogy „ütemezetten és tervezetten folyik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának átalakítása, illetve az aktuális politikai helyzethez és feladatokhoz igazítása”.Orbán Balázs: Orbán Viktor egyetlen politikai tőkéje, hogy soha nem hazudott a magyaroknak