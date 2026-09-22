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Orbán Balázs még csak most mondott le a magyar parlamenti mandátumáról

Orbán Viktor korábbi politikai igazgatójának már egy hete kiadták az EP-mandátumát. 

Orbán Balázs szeptember 22-vel mondott képviselői megbízatásáról a magyar Országgyűlésben – vette észre a hvg a parlament honlapján. Mint írták, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök egykori politikai igazgatója már nincs aktívként feltüntetve az Országgyűlés honlapján, miközben az Európai Parlamentben szeptember 18-i dátummal mostanra az „érkező képviselők” közt tartják nyilván.

Mint lapunk is megírta, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szeptember 15-én adta ki a fidszes Orbán Balázsnak párttársa, Szekeres Pál EP-mandátumát, aki arról már korábban lemondott. Az NVB egyúttal Szekeres magyar parlamenti mandátumát is kiadta, de nem egymással cseréltek, hanem végül a még augusztusban lemondott Lázár Jánossal. Szekeres Pál az Országgyűlés most hétfői ülésén le is tette az esküjét.

Orbán Balázs egy hétig papíron Brüsszelben és Budapesten is képviselő volt, de keddi lemondásával megszüntette a fennálló összeférhetetlenséget. Lépésével újabb fideszes képviselői hely maradt betöltetlen az Országgyűlésben, azt viszont még nem tudni, hogy azt ki veszi majd át. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt írta a hvg kérdésére, hogy „ütemezetten és tervezetten folyik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának átalakítása, illetve az aktuális politikai helyzethez és feladatokhoz igazítása”.

Az Orbán-kormány volt kulturális és innovációs miniszterének mentelmi jogának felfüggesztését azért kéri az ügyészség, mert bizonyítékaik szerint a közpénzosztás 17,3 milliárd forintos hűtlen kezelés bűntettét alapozhatja meg.