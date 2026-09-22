Európai Parlament;lemondás;mandátum;Lázár János;országgyűlési képviselő;Szekeres Pál;Orbán Balázs;

2026-09-22 22:09:00 CEST

Orbán Balázs még csak most mondott le a magyar parlamenti mandátumáról

Orbán Viktor korábbi politikai igazgatójának már egy hete kiadták az EP-mandátumát.