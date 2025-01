Szellőztetni hidegben is kell

Télen, bármilyen hideg is van, is fontos, hogy a lakás, a szobák levegőjét időnként felfrissítsük, szellőztetés nélkül ugyanis az allergének, a penész, sőt a baktériumok, vírusok is túl jól érzik magukat.