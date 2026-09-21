Három ország 13 színházába kerültek idén Színikritikus-díjak; idén 11 előadás kapott elismerést. A 2025/2026-os évad rekordere a Katona József Színház: triplázott a némacsend, egy kategóriában pedig a Chicago nyert.
Az igazság gyertyái című előadás alkotói három elismerést vihettek haza.
A 2022/2023-as évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerték el.
A tavaly nagy sikerrel zárult adománygyűjtő kampány révén szeptember 17-én idén is meg tudják rendezni a Színikritikusok díjának gáláját. A Színházi Kritikusok Céhe egyúttal megkezdte újabb kampányát a jövő évi díjátadó érdekében.
Az életműdíj mellett 15 kategóriában adták át a 2018/2019-es színházi évad legkiemelkedőbb színházi teljesítményeit elismerő díjakat.
Nem kér a színikritikusok díjából Vidnyánszky Attila, de ha egy nemzetis művész el akar menni a díjátadóra, nem akadályozza meg.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának A nyugalom című, Radu Afrim rendezte produkciója kapta a legjobb előadásnak járó elismerést a Színházi Kritikusok Céhének szerdai díjátadóján a Budapest Bábszínházban, ahol az előző évad legkiemelkedőbb teljesítményeit jutalmazták.
Előadásokkal, díjátadókkal, nyílt nappal és más különleges programokkal várják a közönséget országszerte és a határon túl is a színházak ma, a magyar dráma napján, illetve a hétvégén.
Közzétette a Színházi Kritikusok Céhe a Színikritikusok díjára jelöltek névsorát; a szervezet 37. alkalommal nyújtja át az előző évad legkiemelkedőbb színházi teljesítményeinek járó elismerést szeptemberben.
A Trafóban átadták a színikritikusok díjat, a legjobb előadás, Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY lett. A legjobb rendezés pedig Zsótér Sándor munkája a Brand a Nemzetiben. A gálán megemlékeztek a nemrég elhunyt jeles kritikusról, Koltai Tamásról.
Az Örkény István Színház e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY című, Mohácsi János rendezte produkciója kapta a legjobb előadásnak járó elismerést a Színházi Kritikusok Céhének vasárnapi díjátadóján a Trafó - Kortárs Művészetek Házában, ahol az előző évad legkiemelkedőbb teljesítményeit jutalmazták.
A vasárnap esti Színikritikusdíj-átadón Pintér Béla kapta a legjobb előadásért járó díjat, és még a legjobb új magyar drámáért járó elismerést is átvehette. Fodor Tamás pedig nem csupán életműdíjas lett, hanem a legjobb férfi főszereplő is.
A Pintér Béla és Társulata Titkaink című produkciója kapta a legjobb előadásnak járó elismerést a Színházi Kritikusok Céhének vasárnapi díjátadóján a Trafó - Kortárs Művészetek Házában, ahol az előző évad legkiemelkedőbb teljesítményeit jutalmazták.