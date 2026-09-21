Magával elég jó játszani

A vasárnap esti Színikritikusdíj-átadón Pintér Béla kapta a legjobb előadásért járó díjat, és még a legjobb új magyar drámáért járó elismerést is átvehette. Fodor Tamás pedig nem csupán életműdíjas lett, hanem a legjobb férfi főszereplő is.