„Ha fotókat nézegetünk egy család múltjából, a képek önkéntelenül is kirajzolnak bennünk egy történetet, még ha nem is feltétlenül azt, ami a valóságban történt, vagy amit valóságként ismerünk” – mondja Szöllősi Mátyás, akinek márciusban jelenik meg Fóbia című regényének első kötete. A sokrétegű, történetében és gondolatiságában egyaránt izgalmas izgalmas regényről a szerzővel beszélgettünk.
Márciusban jelenik meg Szöllősi Mátyás új regényének első része: a család-, a bűnügyi és a lélektani regény felkavaró ötvözete. Mindamellett, hogy érzékeny portré egy magas intelligenciájú, de terhelt családból származó fiatal nőről, sztereotípiákat messziről elkerülő látlelet a vidéki Magyarországról, a generációk kapcsolódásának mélyáramáról is. A Fóbia főszereplője egy fizikusnő, aki a történet folyamán az elméletek világából alászáll a hétköznapok valóságába. Egy világjárvány kibontakozásának első napjaiban rokonlátogatás céljából vidékre utazik, ahol aztán olyan egyszerre félelmetes és megfejtésre váró helyzetben találja magát, amely a családjáról és az önmagáról való tudását alapjaiban rengeti meg.
Egyszerre borús, lírai és filozofikus Szöllősi Mátyás nemrég megjelent Szabad című verseskötete, mely a Margó-díjas szerző 2007 és 2022 között írt hetvenöt válogatott és új művét foglalja össze. A könyv széles spektrumot jár be, a négy ciklus a kamaszkor, a betegség, a szerelem és a művészet témáit veszi sorra.
„Attól, hogy lezárult az életünk egy része, nem szükségszerű, hogy elfelejtsük, elnyomjuk magunkban, meg kell próbálni a helyén kezelni, ha számunkra fontos volt. Hogy élő-működő dolog maradhasson” – mondja Szöllősi Mátyás író, fotográfus, akit az ősszel megjelent, két kisregényt tartalmazó kötet, az Illegál kapcsán kérdeztünk a graffitizésről és a művészi érzékenységről.
Dosztojevszkij nyomdokain halad Szöllősi Mátyás első regénye, a Simon Péter, mely a bűn témáját járja körül.
