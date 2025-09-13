Szöllősi Mátyás: Fóbia (regényrészlet)

Márciusban jelenik meg Szöllősi Mátyás új regényének első része: a család-, a bűnügyi és a lélektani regény felkavaró ötvözete. Mindamellett, hogy érzékeny portré egy magas intelligenciájú, de terhelt családból származó fiatal nőről, sztereotípiákat messziről elkerülő látlelet a vidéki Magyarországról, a generációk kapcsolódásának mélyáramáról is. A Fóbia főszereplője egy fizikusnő, aki a történet folyamán az elméletek világából alászáll a hétköznapok valóságába. Egy világjárvány kibontakozásának első napjaiban rokonlátogatás céljából vidékre utazik, ahol aztán olyan egyszerre félelmetes és megfejtésre váró helyzetben találja magát, amely a családjáról és az önmagáról való tudását alapjaiban rengeti meg.