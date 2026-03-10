Addig nem lesz személyszállítás, míg az ellenőrzést végző TÜV ki nem mondja, hogy a műszaki és a biztonsági feltételek minden előírásnak megfelelnek.
Hegyi Zsolt kijelentette, hogy az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, ami a tehervonatok közlekedtetéséhez szükséges.
Karácsony Gergely korábban pert helyezett kilátásba, az útdíjak fővárosi rendszerét részben kidolgozó Vitézy Dávid ezzel szemben törvénymódosítást javasol, amit az LMP még hétfőn be is nyújt a parlamentnek.
A főpolgármester szíve szerint máshová is elküldené a Sára Botond főispán vezette szervezetet, de legalább a bíróság cél.
A személygépkocsikra nem vonatkozik az intézkedés, de a kiterelési pontoknál az erős forgalom miatt időnként torlódnak a járművek.
Májusban több mint 88 ezer utas fordult meg Ferihegyen.
Az érintett járművek a belépéshez a Sopron-Klingenbach és a Kópháza-Deutschkrautz határátkelőhelyet már nem vehetik igénybe.
A szakszervezetek szerint az elmaradt kormányzati támogatás miatt rövidesen megszűnhet az egyes kocsis árufuvarozás és több ezer munkahely.
Az időjárási körülmények miatt péntek reggel ismét forgalomkorlátozást vezettek be a szlovén hatóságok a 7,5 tonnánál nagyobb összsúlyú tehergépjárművekre - közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A szerb hatóságok által elrendelt forgalomkorlátozás miatt feltorlódott kamionok közül csaknem ötszáz szerda reggelre már kilépett a röszkei határátkelőhelynél – tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.