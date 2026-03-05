De miért akarják megvizsgálni, ha tudják, hogy semmi baja?
Navracsics Tibor is találkozik az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának küldöttségével.
A Momentum EP-képviselője szerint a tárcavezető felelőssége megkerülhetetlen, ugyanis ő felel a titkos információgyűjtések engedélyezéséért.
A küldöttség elsősorban a jogállami normák érvényesüléséről akar tájékozódni.
Hoppál Péter pécsi fideszes országgyűlési képviselő vezetésével rendkívüli tényfeltáró bizottság alakul az önkormányzat gazdálkodásában jelentkező 7,5 milliárd forintos költségvetési hiány okainak vizsgálatára - jelentette be Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester a városi közgyűlésen.