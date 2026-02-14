Szerinte a konfliktus nem zárul majd hagyományos értelemben vett vereséggel.
A kijevi vezetés elutasít minden olyan feltételt, amely szuverenitása a feladását kényszerítene rá.
A végső összeg több száz milliárdos is lehet, szóval kétségesnek tűnik Szijjártó Péter ígérete, hogy az emírségekbeli befektető már szeptemberben átveheti a területet.
Még több magzatkárosító oldószer érkezik a városba.
A terület kistulajdonosait pedig gyakorlatilag kisemmizte.
A vevő kilétének nyilvánosságra hozatalára a cég nem kapott felhatalmazást.
Az új, védett tengeri útvonal a Panamához tartozó Coibával, a Kolumbiához tartozó Malpelóval és a Costa Ricához tartozó Kókusz-szigettel köti össze a Galápagos-szigeteket.
Az olasz kormány tudományos központot kíván létrehozni a milánói világkiállítás színhelyén. Az esemény október 31-én véget ért ugyan, de az EXPO-nak otthont adó terület még sokáig fontos szerepet játszhat a lombardiai városban.