Tüsténkedik a MÁV a mini-Dubaj előkészítésén, csak a területrendezés 14 milliárdot emészt fel

A végső összeg több száz milliárdos is lehet, szóval kétségesnek tűnik Szijjártó Péter ígérete, hogy az emírségekbeli befektető már szeptemberben átveheti a területet.