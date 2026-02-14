Marco Rubio szerint már csak Donyeck területének az egyötödéről kell tárgyalni az orosz-ukrán háború lezárásához

tárgyalás;Marco Rubio;Donyeck;terület;orosz-ukrán háború;

2026-02-14 23:18:00 CET

Szerinte a konfliktus nem zárul majd hagyományos értelemben vett vereséggel.

Az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalások Donyeck megye egyötödének birtoklása körüli kérdésre szűkültek, amely jelenleg nincs orosz fennhatóság alattt – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton.

A politikus a Müncheni Biztonságpolitikai konferencia helyszínén a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban kifejtette, hogy a terület feladása Ukrajna számára nyilvánvaló okokból nehéz döntés lenne mind taktikai, mind politikai szempontból. – Folytatni fogjuk azoknak a lerhetőségerknek a feltárását, amelyek láthatóvá teszik, van-e olyan megoldás erre a kivételes problémára, amely elfogadható Ukrajna és Oroszország számára is - fogalmazott a külügyminiszter. Marco Rubio megismételte, hogy bár a kudarc sem kizárt, az Egyesült Államok minden megtesz majd annak érdekében, hogy feltárják, ki lehet-e alakítani egy megállapodás kereteit a háborúban álló két fél között.

Megállapította, hogy az orosz ukrán háború nem zárul majd hagyományos értelemben vett vereséggel, ismét rámutatva arra, hogy Oroszország hetente 7-8 ezer katonát veszít, míg Ukrajnában hatalmas az infrastruktúrában esett kár, aminek újjáépítése évekbe telik és dollármilliárdokba kerül majd.

Marco Rubio egyben elismerően beszélt arról a munkáról, amit a béketárgyalások érdekében Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja végez Donald Trump veje, Jared Kushner társaságában. A két diplomata vezeti az amerikai delegációt a kedden folytatódó háromoldalú tárgyaláson, majd azt követően már az Iránnal tervezett közvetlen tárgyalásokra készülnek.

Marco Rubio azt is kifejtette, hogy az Egyesült Államok Európa túlélésében érdekelt a sok téren szoros összekapcsoltság okán, valamint a transzatlanti szövetség kritikus fontossága miatt is.

Hozzátette, hogy a Müncheni Biztonsági Konferencián elmondott beszédének üzenete hasonló volt ahhoz, amit J. D. Vance alelnök egy évvel korábban ugyanott mondott. Mégpedig az, hogy amikor az Egyesült Államok kritikusan nyilvánul meg Európa részéről elmulasztott vagy éppen meghozott döntések miatt, akkor azt azért teszi, mert törődik Európával.

Kérdésre válaszolva hozzátette, hogy a Trump-adminisztrácónak nincs kifogása az ellen, hogy a német, a kanadai vagy a brit kormány vezetői Kínában tárgyalnak. Hozzáfűzte, hogy Donald Trump amerikai elnök tavasszal utazik a kínai fővárosba. – Az várjuk el, hogy a nemzetállamok egymással kapcsolatban legyenek, de végső soron azt várjuk, hogy a nemzetállamok a saját nemzeti érdeküknek megfelelően cselekszenek – jelentette ki az amerikai külügyminiszter.