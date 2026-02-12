Városháza Park: csak a tervezés költsége százmillióval nőtt, de legalább négy évet késik is az egész

drágulás;fővárosi önkormányzat;terv;Városháza Park;

2026-02-12 19:00:00 CET

Pinceétterem, fedett passzázs, kávézók, pénz.

Csaknem nettó százmillió forinttal nőtt a Városháza Park tervezési költsége egy februárban bejelentett szerződésmódosítás nyomán. Az eredeti megbízás összege nettó 246 millió forint forint volt, plusz a művezetésre számított 1,8 millió. Ez utóbbi nem változott, ám a tervezői díj jócskán - 98,9 millió forinttal – emelkedett, így a teljes összeg már 346,7 millió forint.

Az árnövekedést a főváros azzal indokolta a Népszavának, hogy „a tervpályázat után a nyertes tervezőknek meg kellett vizsgálniuk a többi díjazott ötleteit, és ennek nyomán a tervezés kiterjedt a park melletti barokk műemléki ház parkkal érintkező földszinti helyiségeire és a díszterem alatti, ma raktárként használt terület műemléki rekonstrukciójára és funkcióváltására is”.

A közbeszerzési hirdetmény szerint az eredeti koncepciótervben szereplő alapprogramon túl került be a keresztszárny földszinti helyiségeinek megnyitása, kolonnád (fedett folyosó, passzázs) tervezése az épület park felőli homlokzata mentén, a zöldhomlokzat, valamint a Ratskeller – a díszterem alatti hatalmas tér – hasznosítása. Az engedélyezési és kiviteli tervvel lefedett terület így a korábbi 3015 négyzetméterről 7754 négyzetméterre nőtt. A módosult program miatt az örökségvédelmi hatósággal is egyeztetni kell. A legjelentősebb változások az épületen belüli terekben történtek. A kibővített feladat részeként: a tér térfalaiban kávézók, közösségi terek, a tér fenntartását és üzemeltetését segítő gépészeti terek és fenntartói helyiségek létesülnek, ezenfelül a Gerlóczy utcát a Bárczy utcával összekötő fedett passzázs, illetve pinceétterem a díszterem alatt.

Mindez azért meglepő, mert Erő Zoltán főépítész tavaly januárban a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésén tartott prezentációján bemutatott koncepciótervek már tartalmazták a Ratskeller felújítását és hasznosítását, illetve számoltak kiülős kávézók, teraszok és vendéglátó egységek kialakításával.

A tervezési program tartalmának módosítása a költségek növekedése mellett a határidőkre is kihat. A februári közlés szerint a teljesítési határidő további 541 nappal hosszabbodik. Csupán emlékeztetőül: a városháza udvarán működő parkoló parkká alakítása már Karácsony Gergely főpolgármester első választási programjában szerepelt. A tervpályázatot 2021-ben írták ki, az eredményt 2022-ben hirdették ki: a zsűri a Lépték-Terv Tájépítész Iroda „A kör” címet viselő elképzelését tartotta a legjobbnak. Akkor 2024-es átadást ígértek.

A főváros a késlekedést most azzal magyarázza, hogy a tervező stábbal csak a tervpályázat után másfél évvel folytatták le a továbbtervezésre vonatkozó egyszemélyes közbeszerzési eljárást, ekkor pontosították a tervezési programot. Így a tervezési szerződést csak 2024-ben kötötték meg, ezután készült el a koncepcióterv több változatban, 2025-re pedig az engedélyezési terv, amit 2025 végén némi pontosítást kérve a műemléki központi tervtanács is jóváhagyott.

Jelenleg a tervezők az engedélyek teljes körű beszerzésén (műemléki, vízjogi, közmű, kerületi) dolgoznak.

A főváros mostani közlése szerint a végleges engedélyes terveket 2026 májusáig szállítják le, míg a kiviteli tervek az év végére, illetve 2027 elejére készülhetnek el. Ezt követően lehet kiírni a kivitelei közbeszerzési tendert, amennyiben rendelkezésre áll a megvalósításhoz szükséges forrás. A közbeszerzési eljárás ideje minimum 6 hónap. A városvezetés most úgy számol, hogy optimális esetben 2027 végén vagy 2028-ban kezdődhet meg a park kivitelezése.

A terület ideiglenes hasznosításaként 2024-ben nyitották meg a Pop-up parkot, ahol azóta számos koncert, szabadtéri program, vásár, kiállítás várta a budapestieket. Ennek révén értékes tapasztalatokat gyűjtöttek a házakkal körbevett belvárosi tér hasznosítási nehézségeiről különös tekintettel a hőszigethatásre, illetve a locsolás idő és költségigényére.

A tervezés során éppen ezért kiemelt szerepet kapott a szivacsváros koncepció. Így

a több ezer négyzetméternyi tervezett zöldfelület mellett csaknem ugyanennyi csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat létesítését tervezik, ami hosszú távon fenntartható és kellemes hellyé teszi a közparkot.

A klasszikus parkra jellemző funkciók mellett télen koripályának, karácsonyi vásárnak, tavasztól őszig különféle szabadtéri rendezvényeknek is helyet adna a park, a Merlin melletti részen színpad is épülhetne nyaranta.

Korábbi számítások szerint az alapprogram (Városháza Park, Nyitott Városháza kialakítása) 4,2 milliárdból valósulhat meg, míg a Bárczy és Gerlóczy utcai térsor és a Ratskeller felújítása, a keresztfolyosó kialakítása és a homlokzati zöldítés és kolonnád megvalósításához további 1,6 milliárd forintra lenne szükség. Mindez a tervezés drágulása miatt aligha tartható. Ráadásul EU-s források sem használhatók erre.

A terület átmeneti hasznosítását tavaly már a Budapest Brand kényszerű végelszámolását követően a Budapesti Művelődési Központ szervezte. A programok költségei nem haladták meg a 15 millió forintot. A Pop-up park ugyanakkor bevételt is termelt a Budapest Vásárcsarnokai által megvalósított programok, közte a Téli Élménypark és Karácsonyi Vásár révén. Az idei kulturális programok szervezése megkezdődött, ami már biztos, hogy júniusban itt lesz a Budapest Jazzfest.