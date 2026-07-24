Nem tudni, hogy a váltás összefügg-e azzal, hogy a politikust pár napja leköpték a Nyugati pályaudvaron.
Különleges közügyek végrehajtásának akadályozása vádjával.
A miniszterelnök személyi védelem nélkül maga vezette hivatali autóját a belvárosban. Az Index újságírója le is filmezte, amint Orbán maga vezeti a szolgálati VW kisbuszt a Lánchíd előtt, a Clark Ádám téren, ráadásul testőr nélkül.
A szlovák belügyminisztérium nem adott felvilágosítást arról, hogy miért rendeltek rendőri védelmet Tomáš Malatinský, leváltott gazdasági miniszter mellé – írta a bumm.sk. Mindez azért különös, mert már július elején leváltották tisztségéből. A belügyminisztérium szóvivője, Ivan Netík a sajtónak elmondta, hogy Malatinský Robert Kaliňák belügyminisztertől kért testőrséget.
Van aki csak interjúbéli képességeit cikizi, van aki a vérét venné Vajna Tímeának.