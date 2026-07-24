Orbán testőr nélkül vezette a VW kisbuszt (Videó)

A miniszterelnök személyi védelem nélkül maga vezette hivatali autóját a belvárosban. Az Index újságírója le is filmezte, amint Orbán maga vezeti a szolgálati VW kisbuszt a Lánchíd előtt, a Clark Ádám téren, ráadásul testőr nélkül.