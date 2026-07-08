„Senki ne ártson nyelvével felebarátjának, akár barátja, akár ellensége az” – fogalmazott 1520-ban a reformáció atyja.
Szükségesek-e tehát a robotok működését szabályozó törvények, szerződések, korlátozások? Ez álkérdés, merthogy a válasz csakis igen lehet. Különösen, ha immár tevékenységeik a szellemi területeken is egyre meghatározóbbakká válnak.
Gyűlnek az ellenzék miniszterelnök-, és képviselő-jelöltjei az előválasztásokra, és fellángoltak a viták is az egymással kormánykoalíciót alkotni tervezők között.
A tízparancsolat a világ legtökéletesebb törvénykönyve és etikai kódexe, mert aki betartja, soha nem ütközik a törvénnyel, és megtalálja helyét a családjában, valamint az emberek között - hangoztatta az emberminiszter vasárnap, az Istenhegyi Szent László Plébánia új óvodájának alapkőletételén.
Évek óta nem történik semmi, csak várom a nagy csodát. Évek óta nem változik semmi. Mért kezdjem én a változást? Mindig azt mondják, hogy legyek jó, de mért mindig csak én, csak én legyek jó. [Bikini]