Az agyunk is lehet fiatalabb a biológiai életkornál, méghozzá jelentősen. Ehhez nem kell más, csak idegen nyelveket tanulni és beszélni.
Az egyre inkább egynyelvű Magyarországon alig esik szó a kisebbségi nyelvekről, pláne azok irodalmáról. Lapunk a magyarországi német nemzetiségi irodalomról kérdezett.
Majd' egy évtized eltelt, mire kézbe vehettük új verseskötetét – de megérte várni. A könyv minden várakozásunkat felülmúlja: a magyar mellett angolul is olvashatók a versek, az illusztrációk pedig izgalmas párbeszédet folytatnak a szövegekkel. Szőllőssy Balázsnál Isztambulban csörgött a telefon.
A Kolozs megyei törvényszék kedden meghozott elsőfokú ítélete szerint magyar nyelven is ki kell írni Kolozsvár nevét a város bejáratainál.