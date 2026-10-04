Tombor András szerint fél éve csak pusztítás zajlik.
A Habony Árpád hitelezőjeként ismert Tombor András párbeszédet akar a Tisza-kormánnyal. Most, kormányváltás után már fájnak neki a politikai csatározások, egyetért azzal, hogy a fideszes alapítványoknak átjátszott vagyon a nemzet vagyona. Kölcsönös számadást szeretne.
A lap úgy tudja, az ügyészség ugyanakkor figyelmen kívül hagyta a Tombor Andrással kapcsolatos információkat, meg sem hallgatták az üzletembert.
Új alapítványt készül létrehozni a magyar kormány, amelynek rögtön el is különítenek 9,1 milliárd forintot – derül ki abból a törvényjavaslatból, amit Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes terjesztett a parlament elé, s amelyet Gulyás Gergely kancellárminiszter előadóként jegyez.
Tombor András kockázati tőkealapjának sorvadó brikettgyártó cégébe társult a Millenárison 10,6 milliárdból mélygarázst és parkot építő cég tulajdonosa.
Habony Árpád hitelezőjéé, Tombor Andrásé lett a Mandiner - írta meg az Átlátszó.
A Habony Árpád hitelezőjeként ismertté vált Tombor András által felvásárolt Atmedia és a Krskó Tibor HGY Investjének közös tulajdonában lévő RSH-hoz került a Sláger FM reklámidejének értékesítése - írta a 24.hu.
Felvásárolta a Media Services Company Kft.-t (MSC) az Atmedia Kft. tévés reklámokat értékesítő kereskedőház - írta a 24.hu.
A Tombor András üzletember által alapított Visus Invest Kft. vásárolta fel a holland Atmedia Holdings BV. által tulajdonolt piacvezető tévés sales house-t (reklámhelyeket értékesítő kereskedőház), az Atmedia Kft.-t. A pénzügyi befektetőként megjelenő Visus nem tervez szervezeti és üzletpolitikai változást a cégnél - tudta meg a Népszava.