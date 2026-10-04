Tombor András visszatért a médiapiacra

A Tombor András üzletember által alapított Visus Invest Kft. vásárolta fel a holland Atmedia Holdings BV. által tulajdonolt piacvezető tévés sales house-t (reklámhelyeket értékesítő kereskedőház), az Atmedia Kft.-t. A pénzügyi befektetőként megjelenő Visus nem tervez szervezeti és üzletpolitikai változást a cégnél - tudta meg a Népszava.