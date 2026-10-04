Az MCC alapítója mélyen felháborodott, magyar és európai bíróságokon keres elégtételt

bíróság;Tombor András;Mathias Corvinus Collegium;

2026-10-04 14:47:00 CEST

Tombor András szerint fél éve csak pusztítás zajlik.

„Mélyen felháborít, ami az intézménnyel az elmúlt öt hónapban történt. Jóllehet az ezt megelőző hat évet is illetheti kritika, összességében mégis elmondható, hogy azoknak az éveknek a vezetői nem romboltak, hanem építettek. A kormányváltás óta azonban mintegy fél éve csak pusztítás zajlik, kizárólag politikai szempontok szerint” – írja lapunknak is elküldött közleményében Tombor András, a Fidesz káderképzőjeként is emlegetett Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítója.

Tombor András megjegyzi, hosszas mérlegelés után, „eddig türelmesen figyelemmel kísérve az eseményeket” szeretné megosztani a nyilvánossággal, hogyan látja az alapítvány megszüntetését.

Szerinte a kekvarendszer átalakítására kidolgozott törvényi keretek és határidők megalkotásakor a törvényhozóknak eszükbe sem jutott, hogy az ország legnagyobb tehetséggondozó intézményébe mintegy 8000 diák jár. Az MCC lényegéről, szakmai programjairól – folytatja – a jelenlegi kormányzat egyetlen képviselőjétől sem hangzott el semmilyen gondolat, de még értelmes kritika sem.

Tombor András a közleményét úgy folytatja: „A 485 milliárd forintos állami vagyonjuttatásból 825 milliárd forintra növelt vagyon számbavételére kijelölték Seszták Miklós korábbi záhonyi zugfelszámolóját, aki képtelen volt a vagyont áttekinteni és rendezetten átvenni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter és közvetlen munkatársai levélben és szóban többször megerősítették az alapítvány továbbműködésének lehetőségét, majd a törvényi határidő letelte előtt három nappal átadtak egy levelet, amiben – a többi kekvához hasonlóan tőlünk is – mondvacsinált és nyilvánvalóan alaptalan jogi indokokkal megtagadták azt. Ezzel augusztus végén a saját, alig két hónappal korábban elfogadott törvényüket vették semmibe. Minden konstruktív, végletesen kompromisszumkész javaslatot lesöpörtek az asztalról. Az alapítvány az állami vagyont és annak hozamait is maradéktalanul kész volt visszaadni, de a Tisza politikai céljait ennyi nem elégíthette ki.”

Úgy véli, azóta látszólag az állam átvette az MCC tehetséggondozási programját, de valójában teljesen alkalmatlan szervezeti keretek között, koncepció nélküli haldoklásra ítélték az intézményt. „Rettegnek saját kiemelkedően tehetséges diákjaiktól, ezért a közélet és a társadalom ügyeit próbálják távol tartani a fiataloktól. Egyetlen hónap alatt már több tízmillió forintot dobtak ki a megszervezett programok lemondására. Közéletmentesítés ürügyén a 30 éves intézmény elsorvasztása zajlik. Az egész világon példának tekintett tehetséggondozó központot szürke, unalmas diákszállássá silányították. Így akarják képezni a jövő vezetőit” – teszi hozzá.

Tombor András kiemeli, meghallotta ugyanakkor azt az álláspontot is, hogy sokak szemében az MCC 2020-2026 között – vagy ha kevésbé elkötelezetten, de az azt megelőző években is – egy diktatúrát szolgált. Szerinte ez nem fedi a valóságot,

„de még ha igaz is lenne, sokszorosan durvább diktatúrára vall az, ahogy az intézményt lenyúlták, eredeti céljaitól megfosztották, és most vezetés és koncepció nélküli, értelmetlen haldoklásra ítélik, amivel a magyar tehetségek esélyét rombolják szét”.

Közleményében úgy véli, harminc év munkáját és értékeit tették tönkre kevesebb mint öt hónap alatt, úgy, hogy a legalapvetőbb normákat és alkotmányos alapjogokat sem tartották be.

Ezek megsértéséért – folytatja az MCC alapítója – a magyar és európai bíróságokon keresnek elégtételt.

„Nemzeti egység helyett bomlasztás és rombolás, igazság helyett ármány és önkény, a jövő kezdete helyett a legsötétebb múlt kísért mindenhol. Lehet, hogy sok hiba történt az elmúlt 16 évben, azt megelőzően bizonyosan még több. Azokat az időket is átvészeltük, most sem lesz másképp. Az MCC-vel pedig tehetnek bármit, a szellemiségét megtörni nem tudják, hiszen az tovább él ezer és ezer diákban, akik a hosszú évtizedek alatt az intézmény falai között megfordultak. Közösen fogjuk hát őrizni a Mathias Corvinus Collegium eszméjét, amely idővel újra szárba szökken a Kárpát-medencében” – zárja közleményét Tombor András.

Az Országgyűlés június közepén szavazott meg egy olyan Alaptörvény-módosítást, amely alapjaiban érinti a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és más közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) életét. Ebben rögzítették, hogy a kekvák alapítói jogait az állam gyakorolja, továbbá hogy a kekvák megszüntetése után az államra a korábban az államtól kapott vagyon visszaszáll.

Magyar Péter miniszterelnök még augusztus végén a Facebookon közzétett videóbejegyzésében beszélt arról, hogy a jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és Áder János „közpénzszivattyúzó szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány is”. Hozzátette, „a tényleges közfeladatokat az állam átveszi, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez”.