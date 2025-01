NAV-reform egy nap alatt

Új felállásban és irányítással működhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövő év elejétől - csak éppen azt nem tudja még igazán senki, hogyan is fog kinézni. Az adóhivatal átalakításáról szóló törvényjavaslatot tegnap adta be az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), de ma már meg is szavazhatják a parlamentben. Az ellenzéki pártok tiltakoznak a kivételesen gyors törvényalkotás ellen, de a tervek nyomán nem látják biztosítottnak az adózók titkainak megfelelő védelmét sem.