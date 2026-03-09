Az összes oldalt december 15. és február 17. között hozták létre. Valódi ismerőseik, követőik nincsenek, csak a hálózat többi tagja, viszont mindig egyszerre lájkolják a fideszes politikusok posztjait. A háttérben Schmidt Mária alapítványa is feltűnik.
Sokáig tartott, de a rendőrség utolérhette a Karácsony rendezvényét megzavaró csónakosok egyikét.
Nem csak a humoruk volt kriminális, konkrétan bűncselekményt követtek el a szabotázs közben.
Törli a nem szabályos tartalmakat és blokkolja, de akár fel is jelenti a királyi család közösségi oldalain trollkodókat az uralkodói ház - derül ki a Kensington és a Buckingham palota közleményéből.
Megtrollkodták a világ legnépszerűbb internetes térképszolgáltatását.
A Magyar Idők cikke súlyos hazugságon és tárgyi tévedéseken alapul. Sem a Jobbik, sem frakciója vagy pártalapítványa soha nem alkalmazott kommentelésre embereket a közösségi médiában, vagyis sosem voltak fizetett bérkommentelői - írja közleményében Szabó Gábor pártigazgató.
Katrein Ferenc, az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori műveleti igazgatója az Indexnek nyilatkozva többször is megemlítette, hogy az orosz befolyás növelésének egyik módszere a Kreml-barát propaganda terjesztése Európa-szerte. Míg azonban a nyugati közszolgálati médiumokba nehezen szivárognak be az álhírek és a torz információk, addig a magyar közmédia előszeretettel vesz át anyagokat kétes hátterű oldalakról, így a Kreml által támogatott Russia Todaytől vagy a Sputnik Newstól. A közvélemény befolyásolására indított orosz erőfeszítéseket nehéz tetten érni, ám egy finn oknyomozó újságíró két éve azon dolgozik, hogy leleplezze az interneten tevékenykedő trollokat, vagyis a propagandaterjesztésre kiképzett anonim „szakembereket”.