Orosz trollok etetik Európát

Katrein Ferenc, az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori műveleti igazgatója az Indexnek nyilatkozva többször is megemlítette, hogy az orosz befolyás növelésének egyik módszere a Kreml-barát propaganda terjesztése Európa-szerte. Míg azonban a nyugati közszolgálati médiumokba nehezen szivárognak be az álhírek és a torz információk, addig a magyar közmédia előszeretettel vesz át anyagokat kétes hátterű oldalakról, így a Kreml által támogatott Russia Todaytől vagy a Sputnik Newstól. A közvélemény befolyásolására indított orosz erőfeszítéseket nehéz tetten érni, ám egy finn oknyomozó újságíró két éve azon dolgozik, hogy leleplezze az interneten tevékenykedő trollokat, vagyis a propagandaterjesztésre kiképzett anonim „szakembereket”.