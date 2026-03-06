Szijjártó Péter: Most már világszerte fenyegetik a magyarokat az ukránok

tenisz;Magyarország;Ukrajna;Szijjártó Péter;fenyegetőzés;Antalya;Udvardy Panna;

2026-03-06 17:10:00 CET

Udvardy Panna magyar teniszezőnőt valójában egy névtelen sms-ben fenyegették meg, hogy el kell veszítenie a mérkőzését ukrán ellenfelével szemben, különben elrabolják az édesanyját és a nagymamáját. Bár nem engedett a fenyegetésnek, mégis vesztett.

Úgy tűnik, hogy beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét – közölte egy autóban felvett péntek délelőtti Facebook-videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter Volodimir Zelenszkij Orbán Viktorról szóló megjegyzését ismét halálos fenyegetésnek (az ukrán elnök megjegyzésében halálról szó sem volt) nevezte, hozzátéve, hogy „ma még dél sincs”, és máris egy újabb magyar emberrel szembeni fenyegetéssel találtunk magunkat szemben.

– Az antalyai tenisztornán pályára lépő sportolónőnket fenyegették meg nagyon durván, azt megelőzően, hogy ukrán ellenfelével szemben ma délelőtt pályára lépett. Őt és családját is nagyon durván megfenyegették e-mailben. Nem sokkal Szijjártó Péter bejelentése után a NER-közeli Index már is előállt az Udvardy Pannának csütörtökön küldött, a valóságban nem e-mail, hanem sms magyar nyelvű fordításával.

A sms-ben az állt: „Figyelmesen olvasd el, Panna. Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk. Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz. Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel.”

– A magyar embereket nem lehet fenyegetni, mi minden magyar embert megvédünk, legyenek akárhol is a világban. Ezért azonnal a török hatóságokhoz fordultunk, akik azonnal rendőri védelmet biztosítottak a magyar sportolónő számára. A tornát szervezők is megerősítették a rendezvény biztonságát, a magyar sportolónő mérkőzését az ukrán teniszezőnővel szemben már nézők nélkül játszották. Szégyen, hogy eljutottunk ide, szégyen, hogy nyíltan fenyegetik most már a magyar embereket világszerte – fogalmazott végül Szíjjártó Péter.

Azt már nem tette hozzá, hogy az Index beszámolója szerint egyébként a 95. helyen kiemelt Udvardy Panna tényleg elvesztette a Antalaya 2 Challenger női teniszversenyen a 189. helyen álló Anhelina Kalinyinával szembeni mérkőzését. Az első szettet az ukrán 7:6 arányban megnyerte, majd hiába vezetett a második szettben Udvardy, az ukrán fordított, és 7:5 arányban a második szettet is vitte, ezzel kiütötte a magyar teniszezőnőt. A történet a jelek szerint beleillik az Orbán-kormány ukránellenes politikájába, és a durvuló nyilatkozatok is jól mutatják a két ország között kialakult feszültséget.