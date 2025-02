Háborúról táncol Budapesten az ukrán művész, aki alig 3 hónapos kislányával menekült el hazájából az orosz invázió elől

Mariia Kondratieva ukrán kortárs táncos és koreográfus március óta már Hollandiában él gyermekével. A Lvivi Egyetem rendező és koreográfus szakán a PhD-jét író művész a Műhely Alapítvány meghívására érkezett most művészi rezidenciára – szó szerint vett alkotói szabadságra – Budapestre, ahová a most 9 hónapos kislányát is magával hozta. A tündéri Olivia a táncszőnyegen kúszik-mászik, miközben ő új szólóján dolgozik. Időnként összekapcsolódnak a mozgásban, mint a róluk készült, varázslatos videóban is, az ukrán Anton Baibakov zeneszerző és Katya Chilly énekesnő, etnográfus zenéjére. Mivel férje nem utazhat velük, el sem hagyhatja Ukrajnát, Mariiát munkatársa és barátja, Kateryna Hasan szabadúszó művészeti menedzser kísérte el ide. Mindketten egy másképp gondolkodó, öntudatos, a nehézségekben megerősödött fiatal ukrán generációt látnak növekedésben – én is, mikor csak rájuk nézek. Ebben kell már bíznunk, mert a háború vége sehol nem látszik.