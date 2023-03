MTI-Népszava;

2023-03-07 08:05:00

Jelentősen nőtt a rendőrök elleni támadások száma Magyarországon

Míg 2010 és 2019 között csökkent a rendőrök ellen végrehajtott támadások száma, 2019-ben ez a tendencia megfordult, akkor 137 ilyen eset történt, tavaly pedig már 280 alkalommal támadtak rendőrökre, 113 esetben meg is sérültek az egyenruhások. Az MTI-nek a Kékfényen alapuló beszámolójából kiderült az is, hogy az Ukrajnából Magyarországra menekült több mint egymillió ember többsége tovább is utazott az EU más tagállamaiba, ami gyakorlatilag cáfolja az Orbán-kormánynak azt az állítását, miszerint Magyarország több mint egymillió menekültet fogadott be Ukrajnából.

A Duna Televízió hétfő este sugárzott műsorában elhangzott, míg 2010 és 2019 között csökkent a rendőrök ellen végrehajtott támadások száma, 2019-ben ez a tendencia megfordult, akkor 137 ilyen eset történt, tavaly pedig már 280 alkalommal támadtak rendőrökre, 113 esetben meg is sérültek az egyenruhások. Az elmúlt évek legsúlyosabb esete idén január 12-én történt, Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagyot a XI. kerületben egy jogszerű intézkedés közben halálra szúrták.

Kuczik János rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes közölte, a hivatalos személy elleni erőszakokról esettanulmányt készítenek, hogy a hasonló esetek elkerülhetők legyenek.

A Kékfény beszámolója szerint az ukrajnai háború miatt több mint egymillió ember menekült el Ukrajnából Magyarországon keresztül,

Ez gyakorlatilag cáfolja az Orbán-kormány állítását, miszerint Magyarország több mint egymillió menekültet fogadott be Ukrajnából.

Kuczik hozzátette: a háború kitörését követően a határellenőrzéseket, intézkedéseket a Magyar Honvédség állományával közösen erősítették meg.

Tavaly 52 158, közterületen elkövetett bűncselekményt regisztráltak, ami 11,88 százalékos emelkedés. A legjellemzőbb az ittas járművezetés, a lopás, a garázdaság, a kábítószer-birtoklás és a rongálás volt.

A műsorban elhangzott az is, a rendőrség tavaly is szigorúan ellenőrizte a biztonsági övek használatát. Ha tavaly minden halálos balesetnél használták volna a biztonsági övet, 65 emberrel kevesebben vesztették volna életüket az utakon.

A közlekedésbiztonság javításának fontos eszközei voltak tavaly is az országban 134 helyen telepített sebességmérő kamerák és a 160 mobil traffipax. Az országos sebességmérő rendszer, a VÉDA 2015-ös kiépítése óta 515 emberrel kevesebben haltak meg közúti balesetben mint a megelőző hét évben, ez 20 százalékos csökkenés. A rendőrök tavaly 2,5 millió embert szondáztattak meg közúti ellenőrzések során, és közülük 22 ezer ittas sofőrrel szemben intézkedtek. A rendőrség egyre többször alkalmazott drónokat és civilnek tűnő rendőrautókat a szabálytalankodó autósok kiszűrésére.